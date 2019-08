Mario Salas estudia cambiar el esquema de Colo Colo ante O'Higgins y valida opción de renovar a Jorge Valdivia

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, además de confirmar que hay una opción de que llegue un nuevo refuerzo al Cacique, también habló de fútbol en conferencia de prensa, antes del partido ante O'Higgins (domingo, 15:00 horas, estadio El Teniente de Rancagua) por la fecha 17 del Campeonato Nacional.

El Comandante se abrió a modificar la forma de juego tradicional con tres delanteros, pensando en sorprender al conjunto celeste. "Siempre barajamos las opciones de cambiar el esquema, de jugar con dos hombres en punta. Es una opción, una variante que estamos viendo". Y al mismo tiempo confirmó que Esteban Paredes "tiene opción" de ser titular.

Sobre el partido con O'Higgins, señaló que "a mi la importancia del partido no me la da diferencia de puntos. Si estoy puntero o a 15 puntos del líder, para mi todos los partidos son relevantes. Ellos van a ser un equipo intenso, muy agresivo, que va a jugar con la misma urgencia que tenemos nosotros de los puntos".

Otro tópico importante es la renovación de Jorge Valdivia en los albos, una tarea a la que el ex rugbista se abrió con claridad. "Me encantaría tener a Valdivia en el plantel, que siguiera en Colo Colo. No he conversado con él. La renovación no es un tema que tenga que hablar con él. Estoy preocupado de otras cosas", indicó.

"Nosotros siempre trabajamos para ganar, siempre pienso de manera positiva, no con lo malo. Los encargados de evaluar mi gestión son los dirigentes. Sé que tengo que ganarme el pan día a día, domingo a domingo y voy a hacer todo lo posible para seguir en Colo Colo no solo hasta cuando termine mi contrato, sino que por más tiempo", expresó el técnico albo.

Por otro lado, Salas siempre habló de un "equipo en construcción", un tema que reitera comentando que "hablamos de un equipo que está en constante aprendizaje y estamos en eso de manera permanente. Si hay una idea y una forma es porque existe un trabajo. Uno puede estar preciso un día o no, pero este Colo Colo tiene una idea y una forma".