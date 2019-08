Las figuras de la Roja del Voleibol se ilusionan con los JJ.OO: "Es la competencia más grande en nuestro planeta"

Tuvieron que pasar 48 años para que la Selección Chilena de voleibol volviera a unos Juegos Panamericanos, luego de la participación en Cali 1971, y además quedando en un histórico cuarto lugar derrotando a potencias como Estados Unidos y complicando a Brasil y Argentina.

Es por eso que Dusan Bonacic, Sebastián Castillo y Vicente Parraguirre, tres de las figuras del plantel se ilusionan con llegar a unos Juegos Olímpicos. Si bien el camino es largo, según le contaron a El Gráfico Chile, saben que se puede dar que lleguen a Tokio, ya que "a Río de Janeiro, por el sistema de clasificación, estuvimos muy cerca y ahora podemos estar igual de cerca".

"Tenemos toda la ilusión y el trabajo para llegar, que estos Panamericanos sean el inicio de este nuevo ciclo con la selección", cuenta Parraguirre, quien partirá a jugar a República Checa. Misma línea sigue Castillo, quien además agrega que los Juegos Olímpicos, al igual que los juegos continentales, son "una instancia que es un sueño que se puede hacer realidad y estamos más cerca que nunca".

Las figuras de la Roja del voleibol explican el camino para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Dusan Bonacic, Vicente Parraguirre y Sebastian Castillo comentan en conversación con El Gráfico Chile el largo camino para llegar a Japón, que inicia como locales en septiembre próximo.

"Es el sueño de toda la vida, de todo deportista. Estar ahí, desenvolverte, dar a conocer tu voleibol, estar con los mejores. Creo yo que es una instancia solo para disfrutarla, más que competir, porque se va dando a medida que vas disfrutando. Uno siempre sueña con eso, desde chico, cuando uno se pegaba en la tele para ver los Olímpicos", sigue el estudiante de medicina de la Usach líbero de la Roja.

Bonacic, por su parte, señala que "es grande hablar de los Juegos. Como decían mis compañeros es un sueño estar con los mejores, son los 12 mejores equipos y no hay más. Yo creo que eso es algo que uno persigue, por más que sea difícil, lo tenemos que dejar todo porque es meterse a una instancia donde un país te sigue, un pueblo completo apoya a los deportistas, entonces es un hecho anhelado de toda la vida".

Parraguirre, agrega que la cita de los 5 anillos tiene "esa mística de juegos interdisciplinarios, no sé, que vas al casino y comes al lado de Novak Djokovic y Juan Martín del Potro, eso hace que todo sea tan especiales. El sueño de todo deportista es medirse con los mejores, ver a tus ídolos, no solo del voleibol, sino de todos los deportes".

Por otra parte, Bonacic -que será jugador de Gigantes del Sur en Argentina -, también cuenta que sueña con "ir a un Mundial de la disciplina, que no hemos ido nunca", pero aclara que "un Juego Olímpico es un paso más arriba, es la competencia más grande que hay en nuestro planeta".