Uno a uno de Chile ante Argentina: Bravo de categoría, Paulo Díaz fue un frontón y Pinares tuvo pinceladas

Revisa el rendimiento de los jugadores de Chile en el empate amistoso 0-0 ante Argentina, que se jugó en el Memorial Coliseum en Los Angeles (Estados Unidos), en el primer amistoso tras la Copa América de Brasil 2019.

Claudio Bravo: Volvió a la Roja tras casi dos años y demostró su categoría para defender el arco de la Roja. Sobrio, sólido y calmado, exhibió su estatura internacional que lo tiene como uno de los mejores del mundo en su puesto, interviniendo con mucha seguridad para atajar y también para jugar con los pies. Está claro que debe ser el titular.

Oscar Opazo: Empezó lento, pero con el correr de los minutos se sintió muy cómodo en la cancha. Ocupó bien su sector y defendió con criterio, en ofensiva no se proyectó mucho, pero estuvo muy atinado para defender su zona.

Paulo Díaz: Lejos el mejor de Chile, ilusiona su gran nivel. Ganó por arriba y por abajo, no perdió ningún duelo y cerró su sector, fue una barrera impasable para los delanteros trasandinos. Demostró por qué llegó a River Plate y exhibió muchos atributos que lo sitúan como el gran líder del recambio de la Roja.

Sebastián Vegas: Buen partido del zurdo, que por primera vez jugó como central en la era Rueda y lo hizo a buen nivel. Estuvo atinado para cortar y anticipar, no se achicó pese a enfrentar a delanteros que juegan en Europa y sacó nota muy alta.

Alfonso Parot: Otro de buen partido. Ordenado y contenido para defender, pese a que no incursionó mucho en ataque, cerró su zona con mucho criterio y se muestra como una buena alternativa por esa banda.

Claudio Baeza: Tuvo un correcto cometido en la zona media, en su estreno en la era Rueda. Le dio orden al equipo y frescura en ese sector, pero quedó condicionado por una amarilla y fue reemplazado en el inicio del complemento.

Charles Aránguiz: Recibió amarilla en el inicio y debió ser expulsado tras un patadón a Lo Celso. Pese a ello, estuvo en lo suyo, mucho recorrido y auxilio para sus compañeros, imponiendo su oficio en el mediocampo que tuvo un tránsito muy rápido. Salió con molestias físicas tras su enorme esfuerzo.

César Pinares: Gran segundo tiempo del volante de la UC. Comenzó lento, un poco desbordado por la velocidad del encuentro, pero poco a poco se acomodó y empezó a generar mucho fútbol. Con perfil cambiado, el zurdo fue el gran gestor del juego nacional e incluso tuvo el gol, pero su disparo dio en el travesaño. Uno de los que aprobó con creces.

Ángelo Sagal: Pese a que se dijo que jugaría como lateral izquierdo, Rueda lo utilizó como puntero derecho y nuevamente no fue factor. No desbordó, no ganó duelos individuales y desperdició una nueva oportunidad en la Roja.

Eduardo Vargas: Al igual que en la Copa América, no tuvo un buen cometido. Otra vez se vio perdido entre los centrales rivales y nunca fue el hombre que necesitaba Chile en ofensiva. Tampoco tuvo ocasiones claras para marcar y fue suplido.

Alexis Sánchez: Jugó su primer partido desde la Copa América y se notó, porque no estuvo muy claro con el balón y no fue el aporte de otras veces en la Roja. Se recogió para tener contacto con el balón, pero nunca desniveló, eso sí no se escondió y siempre lo intentó.

Diego Rubio (46'): Ingresó por Sagal y en un minuto hizo más que el de Juárez, con un remate que estuvo cerca de llegar al gol y luego con varias intervenciones que dejaron un buen sabor de boca.

Tomás Alarcón (54'): Reemplazó a Baeza y lo hizo muy bien, dejando detalles interesantes para tener en cuenta en el futuro.

Diego Valdés (67'): Entró por Vargas y participó poco, salvó una arrancada por la izquierda, donde no pudo desnivelar.

Ignacio Jeraldino (82'): Suplió a Pinares y prácticamente no tocó el balón.

Igor Lichnovsky (88'): Entró por el lesionado Aránguiz sobre el final.