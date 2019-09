Caputto mueve la pizarra de la U con el dibujo del Clásico Universitario para enfrentar a Unión Española

Universidad de Chile tendrá una dura prueba este sábado en Santa Laura ante Unión Española desde las 17:30 horas, por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2019. Y el técnico de la U, Hernán Caputto, moverá la pizarra para medirse al conjunto hispano.

El entrenador de los azules tiene claro que debe recuperar el buen juego perdido en la derrota 3-1 ante Cobresal en El Salvador por la Copa Chile, y para eso recurrirá a la fórmula que más éxito le ha funcionado en cancha, en el Clásico Universitario frente a Universidad Católica, en el empate 1-1 que se dio en el Estadio Nacional.

Es que Caputto probó como titulares a Ángelo Henríquez y Leandro Benegas, postergando la opción del argentino Marcos Riquelme, quien anotó su primer tanto en la U ante Cobresal, en la derrota 3-1 del sábado pasado por la Copa Chile.

Además, el ex DT de la Roja Sub 17 dispondrá del retorno de Fernando de Paul en el arco reemplazando a Johnny Herrera, de Camilo Moya en la zona media de la cancha por el juvenil Mauricio Morales, y finalmente del argentino Nicolás Oroz, quien no estuvo en El Salvador, en lugar de Pablo Parra.

De esta forma, la más probable alineación azul ante Unión Española sería con de Paul; Matías Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Lucas Aveldaño y Jean Beausejour; Moya, Gonzalo Espinoza; Henríquez, Leonardo Fernández y Oroz; Benegas.

Este viernes será la última prueba, en la que Caputto va a confirmar esta alineación de los universitarios.