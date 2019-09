Quinteros aclara sus dichos contra los árbitros: "No quise ofender a nadie, yo me referí al informe, dice algo que no es verdad"

El técnico de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, aclaró sus dichos contra los jueces luego de haber señalado que "los árbitros mienten", luego del duro informe del juez César Deischler en su contra, producto de su expulsión en el compromiso entre los cruzados y Unión La Calera por la Copa Chile, donde la UC cayó por 2-1 y el argentino-boliviano vio la roja por reclamos producto de la fractura que sufrió Francisco Silva.

Este viernes, Quinteros salió al paso de sus palabras, luego del revuelo que provocó y sobre una posible citación de oficio por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, poniendo paños fríos a sus incendiarias frases.

"Si la frase que dije ("los árbitros mienten"), ofendió al cuerpo arbitral o a los árbitros en general, no fue mi intención en ningún momento. Siempre me referí al informe, lo que se dice ahí no es verdad, no fue una frase que yo puse, que yo digo, es una palabra que nunca utilicé", dijo el técnico cruzado.

"Tal hablé sin utilizar las palabras adecuadas, me equivoqué en eso, pero jamás ofendí o agredí a los árbitros del partido o los árbitros en general. Eso era lo que yo quería aclarar. Tengo desde los meses que estoy en Chile jamás he ofendido a los árbitros, nunca le falté el respeto a nadie, siempre dirigí siendo más efusivo que en momentos de partidos, pero jamás quise ofender a ninguna persona, ni a los árbitros, ni los rivales, ni los jueces de línea", agregó.

Finalmente, Quinteros reiteró que "en este momento se ha hecho público que hay un enfrentamiento mío con los árbitros, y eso es lo que menos quiero, nada que ver. Nosotros queremos estar enfocados en lo que tengo que hacer como director técnico de la UC, en ningún momento fue mi intención, para que quede bien claro".