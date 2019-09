Benjamín Kuscevic: "Si Colo Colo ya no está pensando en ganar el título, es problema de ellos"

Paso a paso, semana a semana. Un discurso tantas veces repetido en el fútbol, pero muy efectivo, según lo que estiman en Universidad Católica. Benjamín Kuscevic, defensa del sólido líder del Campeonato Nacional 2019, dijo que en la precordillera no pueden cometer el error de darse por campeones, pese a las numerosas variables que les otorgan un irrefutable favoritismo a los cruzados. Entre ellas, que Colo Colo ya se dio por vencido en la disputa por la corona.

"Si Colo Colo ya no está pensando en ganar el título, ya es problema de ellos. Nosotros estamos siempre pensando en ganar partido a partido, porque nos pasó el año pasado que íbamos primeros en todo momento, pero por uno o dos puntos, entonces, nos acostumbramos a no pensar en más fechas ni en la distancia", sostuvo Kuscevic al ser consultado por un planteamiento que hizo el propio capitán de los albos, Esteban Paredes, quien postuló que el Cacique ya no puede dar pelea por el título.

La UC depende de sí misma para lograr el título en la fecha 25, justamente contra los albos, uno de sus rivales directos en la parte alta de la tabla. Ante la opción de poder festejar la obtención de una corona contra un archirrival, el zaguero cruzado comentó que "no podemos decir ni contra quién ni cuándo vamos a salir campeones, tenemos que ir ganando partido a partido. Sería algo muy egocéntrico, por definirlo de alguna manera, decir que queremos salir campeones ante Colo Colo, porque hay muchos rivales antes y después".

Más allá de lo que ocurra con sus rivales en la disputa por el título, el ex juvenil del Real Madrid advirtió que la UC no puede caer en errores del pasado. "Me tocó ver situaciones en las que se decía que Católica ya era campeón y después pasó de todo. Creo que hay que aprender de eso y esta generación ha sido mucho de querer ganar todos los partidos hasta el final, y no darse por ganadores en ningún momento. No me gustaría mirar el Campeonato como que ya está listo para nosotros", estableció.

Kuscevic, quien dejó atrás un esguince de rodilla, podría regresar a las canchas este sábado en la visita a Curicó Unido. Sobre su ausencia y la pelea que tendrá que dar para volver a ganarse un espacio en la titularidad, el central de 23 años manifestó que "sé que tengo que volver a ganarme un puesto, estuve mucho tiempo fuera y el equipo lo hizo bien. La competencia interna hace que el equipo suba el nivel y eso ya es un problema para el técnico, no para nosotros como jugadores".