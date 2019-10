Johnny Herrera será titular ante Cobresal por la Copa Chile en el que podría ser su último partido por la U

Johnny Herrera ha vivido una de sus peores temporadas defendiendo a Universidad de Chile y su suplencia en el arco de los azules lo confirma. Además del pésimo rendimiento y la clara opción de descenso que tiene su equipo, el histórico guardameta no ha podido sumar muchos minutos durante el segundo semestre, luego de perder la titularidad en favor del argentino-chileno Fernando de Paul.

El ex técnico Alfredo Arias tomó la polémica decisión de sacarlo de la estelaridad, tras su bajo desempeño contra Audax Italiano (caída por 3-1), y la medida fue ratificado por Hernán Caputto en su llegada a la banca azul. Desde su arribo, el ex seleccionador sub 17 sólo le ha permitido jugar un partido como titular a Herrera, en la derrota por 3-1 ante Cobresal por los cuartos de final (ida) de la Copa Chile.

Pese a ese mal resultado obtenido ante los mineros en El Salvador, Caputto volverá a confiar en el histórico guardameta para el duelo de vuelta de este viernes en Ñuñoa. Todo esto, en medio de las críticas de los hinchas azules a De Paul, luego de su actuación en el pasado Superclásico frente a Colo Colo, que acentuó los reclamos por la suplencia de Herrera en el Campeonato Nacional.

Durante la práctica futbolística de este miércoles, el DT universitario dispuso del angolino como el arquero del equipo titular y a De Paul en el de reserva. Una medida que genera revuelo debido al cuestionado rendimiento del ex San Luis de Quillota, pero también porque, de seguir la lógica ocupada por Caputto de usar al Tuto como estelar en el torneo y a Herrera sólo en la Copa Chile, éste podría ser el último partido del referente azul jugando con la camiseta de la U, si es que los laicos son eliminados de la competición este viernes.

Debido a que la concesionaria Azul Azul tiene la decisión prácticamente confirmada de que el meta de 38 años no seguirá en la institución para el 2020 -a menos de que se concrete el descenso a la Primera B-, si es que los laicos son eliminados de la Copa Chile, es probable que Herrera no juegue más durante esta temporada y, por lo tanto, a menos de que De Paul sufra una lesión, nunca más vista los colores de la U.

Cambios en el 11

Además del ingreso de Herrera, Caputto también probó a Rafael Caroca en el puesto de Gonzalo Espinoza y a Ángelo Henríquez en el lugar que utilizó Nicolás Guerra frente a Colo Colo. Mientras la titularidad del "17" azul está prácticamente ratificada, el otro cupo en esa zona está supeditado al rendimiento del Bulldog y a las molestias físicas que pueda tener Camilo Moya. La entrada de Gohan, a su vez, se remite netamente a una decisión técnica.

De esta forma, la posible oncena titular de la U frente a Cobresal sería con Herrera; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Lucas Aveldaño, Jean Beausejour; Moya (o Espinoza), Caroca, Nicolás Oroz; Leonardo Fernández; Leandro Benegas y Henríquez.

La U recibirá a Cobesal este viernes 11 octubre (20:00 horas) en el Estadio Nacional, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile.