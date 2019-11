Nadal terminará el año como número uno del mundo por quinta vez en su carrera tras el triunfo de Federer en las Finales de la ATP

Roger Federer (3º del ranking ATP) derrotó a Novak Djokovic (2º) y se metió en las semifinales del ATP World Finals de Londres. El triunfo del suizo le permitió a Rafael Nadal (1º) terminar como número uno del mundo hasta el final de la temporada.

Con 33 años, el español se convirtió en el jugador más longevo en finalizar un año como monarca del tenis mundial e igualó al helvético y al serbio, con cinco temporadas concluyendo como número uno (2008, 2010, 2013, 2017 y 2019).

Quedó a un año de igualar a Pete Sampras, quien terminó en seis oportunidades al frente del ranking ATP y de forma consecutiva (1993, 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998).

Nadal cumple su 198 semanas como rey del tenis y pasará las 200. Actualmente, es el quinto tenista con más permanencia como número uno, detrás de Jimmy Connors (270), Novak Djokovic (275), Pete Sampras (286) y Roger Federer (310).

El zurdo se enfrentará a Stefanos Tsitsipas y buscará meterse en la ronda de os cuatro mejores del torneo de maestros. El partido será a las 11:00 horas.

