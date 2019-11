La férrea defensa a la democracia que hizo Sampaoli tras negar un veto a Bolsonaro

Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Roja y actual DT del Santos, negó haber vetado el ingreso del Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al estadio Urbano Caldeira para el clásico entre el Peixe y Sao Paulo. Junto con ello, el casildense hizo una férrea defensa de la democracia.

"Con respecto al Presidente, esto es una democracia. Hay que defender la democracia, la libertad. El Presidente tiene derecho a ir donde quiera, yo no soy quién para impedirlo, soy un entrenador. No sé en qué cabeza cabe que yo puedo prohibirle la entrada a alguien, menos siendo de otro país", expresó Sampaoli cuando fue consultado por los rumores que apuntaban a una negativa de su parte ante la presencia de Bolsonaro en las tribunas.

Bolsonaro en las tribunas de Urbano Caldeira / Foto: Getty Images

"Más allá de los pensamientos políticos de una persona, lo que hay que defender es la democracia. Me tocó vivir la dictadura en mi país y nunca sería una persona que no defiende la democracia. Y la democracia es permitirle a cualquiera estar en el lugar que quiera ¡Miren lo que pasa en Bolivia! Lo que más deseo es no volver a un lugar de persecución que viví en mi infancia", recalcó el ex entrenador de Universidad de Chile y O'Higgins, entre otros clubes.

Cabe recordar que durante la semana, en distintos medios de comunicación de Brasil, circuló la versión de que Sampaoli se habría manifestado en contra de la posible presencia de Bolsonaro en las tribunas del Urbano Caldeira.

Ante dicha situación, el propio Santos tuvo que emitir un comunicado en sus canales oficiales. "En ningún momento el técnico Jorge Sampaoli se ha manifestado en contra de la presencia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el partido de este sábado", apuntó el Peixe.

Jair Bolsonaro presenció el empate 1-1 entre Santos y Sao Paulo que aseguró la presencia del equipo de Sampaoli en la próxima edición en la Copa Libertadores. El Mandatario de Brasil fue fuertemente abucheado por los espectadores que llegaron al Urbano Caldeira.