La Garra Blanca amenaza con fuerza el partido de Colo Colo con Coquimbo: "Este sábado en el Monumental no se juega"

La ANFP confirmó que este fin de semana vuelve el Campeonato Nacional, que estuvo detenido durante 36 días por el estallido social que se vive en el país. Pero los partidos aún están en dudas por los llamados que han hecho diferentes barras.

Una de ellas es la Garra Blanca, quienes hicieron un llamado por medio de su cuenta de Instagram a no jugar el partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido. Por lo mismo las autoridades habían decidido adelantar el encuentro a las 11:30 de la mañana, para mayor seguridad.

"Este sábado en el Monumental no se juega", dice el comunicado, donde además agregan que "no podemos hacernos los ciegos ante tanta desigualdad e injusticias. No fuimos, ni nunca seremos sus títeres. Si bien vivimos por estos colores, tenemos un compromiso esencial con lo que somos dentro de esta sociedad", dejando en claro que su intención es que, por ahora, no se retome la actividad.

La barra brava de los albos también hizo un llamado a un "Arengazo por la dignidad", para este viernes 22 de noviembre a las 9:30 en el sector océano del recinto de Macul. Para los hinchas "esta cancha está más que dispareja entre los dueños de este país y el pueblo. Colocolinos nuestra dignidad debemos seguir defendiéndola en la calle", por lo que también llaman a mantener las movilizaciones.

En el último consejo de presidentes en Quilín se buscó un compromiso entre clubes y el Sifup para que se dispute lo que queda de torneo y los jugadores se comprometieron a conversar con los fanáticos para que se garantice jugar las seis fechas que quedan, aunque al parecer no ha tenido efecto.