Jorge Segovia ratificó sus dichos contra la U: "Hay muchos equipos que no tienen estadio y no se sienten insultados"

Unión Española mantiene su postura de no presentarse en las semifinales de la Copa Chile contra Universidad de Chile, partido que determinará el cupo Chile 4 a la Copa Libertadores. El propietario de los hispanos, Jorge Segovia, utilizó su cuenta de Twitter para enviarle un duro mensaje a los azules y respaldó la postura del club de no asistir al encuentro ante los laicos en el Estadio La Portada.

"Somos consecuentes con lo que decimos. Parece que para otra gente es habitual cambiar de opción y de chaqueta. Siempre dijimos que ese cupo nos correspondía a nosotros y eso se ignoró. Por otra parte fuimos de los pocos que quisimos jugar todos los torneos", inició el español en diálogo con radio ADN.

Segovia entregó su parecer sobre la decisión de Unión Española de ausentarse del duelo en La Serena: "A mí se me consultó sobre mi opinión. El directorio es el que toma la decisión, que no vaya a Chile periódicamente no significa que no esté en el día a día. Me parece que es una decisión coherente que la apoyo 100 al 100".

"Aquí se quiso terminar un campeonato porque ponía en peligro el descenso de un equipo concreto, que está en la mente de todos, pero luego se quiso ayudar a ese equipo a ver si agarraba un cupo para la Libertadores en un “arreglín” con un campeonato que ya no es el mismo", agregó el dirigente.

El dueño del elenco de colonia, ratificó sus dichos contra la U: "Hay muchos equipos que no tienen estadio y no se sienten insultados. Mi declaración es esa y no ha cambiado, no hay incitación a la violencia".

"Lo del partido de mañana viola todo lo que fue el Consejo de Presidente y además las bases del torneo, no hay más. Entendemos que un perjuicio directo contra Unión Española", complementó.

Finalmente, sobre la una posible venta del elenco hispano, Segovia indicó que "es una cosa que vengo escuchando hace mucho tiempo y no la hemos puesto en venta, no es nuestro objetivo vender Unión, no es nuestro proyecto. El fútbol no es un negocio, es una cuestión deportiva con la que se puede dar alegría a muchas personas".

La serie entre azules y rojos por las semifinales de la Copa Chile, está programada para el 18 de enero en el Estadio La Portada, desde las 20:30 horas. El vencedor se enfrentará al ganador de la llave entre Universidad Católica y Colo Colo.