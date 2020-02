En Colo Colo tomarán medidas para mayor seguridad, pero temen por el caso de la "U"

A la espera de una supuesta sanción que pueda llegar desde el Tribunal de Disciplina por los serios incidentes que se vivieron durante el Clásico Moderno ante Universidad Católica, en Colo Colo ya piensan en mediadas que puedan tomar por su propia cuenta.

Es que como organizadores del espectáculo, Blanco y Negro fue sindicado por la ANFP, Estadio Seguro y la Intendencia como el principal responsable de los hechos de violencia que pasaron en el Estadio Monumental y que terminaron con Nicolás Blandi con lesiones en sus piernas y un trauma auditivo, luego que una bomba de estruendo explotara en sus pies.

Por lo mismo en Macul ya barajan alternativas para evitar nuevos problemas. Ante la UC claramente no funcionó subir el precio de las entradas y la medida de no vender tickets al público visitante, tal como reconoció Harold Mayne-Nicholls. "La organización era nuestra y no estuvimos a la altura", dijo el vicepresidente del directorio y agregó que "cometimos un error con el tema de las entradas. Le pedimos disculpas a quienes se sintieron perjudicados".

Pero tampoco quieren tener problemas como Universidad de Chile, quienes trataron de ser drásticos cerrando la galería sur y bloqueando los rut de las personas que asistieron a ese sector del Estadio Nacional cuando se produjo un incendio en el partido ante Inter de Porto Alegre, pero tuvieron que revertir la medida. "Fue una señal de que la medida tomada por Azul Azul fue arbitraria, nos demuestra que era ilegal y sin ningún tipo de sustento ni nada de eso. Creemos que al desbloquear dejaron en evidencia su error al actuar", dijo Luis Álvarez, abogado de la Asamblea de hinchas de la "U", en conversación con El Gráfico Chile.

Tampoco pretenden cambiar la localía de lugar, pese a que a las afueras del Monumental fue brutalmente atropellado Jorge Mora después del partido ante Palestino y que las amenazas de la Garra Blanca han sido principalmente por ese hecho, junto a la búsqueda de responsables por al muerte de Ariel Moreno.

Así las cosas, la mejor opción que manejan en Pedrero es reducir el aforo, algo que no les complica pensando que ante los "cruzados" llegaron 15 mil de las 40 mil personas que esperaban. Eso sí, pese a tener menos gente en el recinto, aún así se vieron sobrepasados por un grupo de unos 50 "garreros" que reventaron un acceso en Exequiel Fernández, por lo que pretenden aumentar el personal de la seguridad privada.

Por ahora , en Colo Colo piensan en medidas de cara al próximo partido como locales ante Universidad de Concepción, donde pretenden no tener problemas, ya que los siguientes encuentros serán ante Paranaense en Copa Libertadores y el Superclásico ante la "U".

Aunque todo está en la incertidumbre de lo que decida la ANFP, quienes se han tardado casi tres semanas en resolver la suspensión del duelo entre Coquimbo Unido y Audax Italiano, además de los incidentes en San Carlos de Apoquindo el pasado 2 de febrero.