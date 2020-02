Mentiras, platas y Garin en medio: El conflicto que terminó con el "Chino" Ríos fuera del equipo de la Davis

Marcelo Ríos decidió renunciar a su cargo de asesor del equipo chileno de Copa Davis y lo hizo después de un duro conflicto que lo enfrentó con el presidente de la Federación Chilena de Tenis, Sergio Elías. El "Chino" acusa mentiras por parte del aludido dirigente.

A comienzo de semana, Elías explicó que Ríos no iba a ser parte de la delegación chilena para enfrentar a Suecia en Estocolmo (6 y 7 de marzo) por falta de presupuesto. Ante eso, el ex número uno del mundo estalló y decidió filtrar un audio de Whatsapp en el que el presidente de la Federación saca a colación a Cristian Garin.

"Te comento que, debido a que Cristian (Garin) nos ha pedido una cifra mayor de lo que habíamos acordamos el año pasado, estamos con un presupuesto muy limitado, así que no tenemos condiciones para poder ofrecerte para ir a Suecia", fue lo que le dijo Elías a Ríos a través de Whatsapp, según reveló La Tercera.

El zurdo justificó filtrar esta versión del mandamás del tenis chileno. "No lo hago por mí, lo hago por el equipo. Porque, así como tiró esta mentira, puede tirar cualquier hueá. No es un tipo que dice las cosas de frente", sostuvo.

Cristian Garín exige su espalda para volver a jugar con "su gente" en Chile dos años después El tenista número uno nacional (18º) no juega de mayo de 2018 en nuestro país y por eso quiere dejar una buena imagen en el comienzo de su participación este jueves.

Y sobre su renuncia, el "Chino" se mostró tajante: "mientras esté un presidente que mienta, yo no sigo en el equipo de Copa Davis. No tenía para qué hacerlo, no era necesario", agregando que "hubiera preferido que Elías me hubiera dicho la verdad, pero no que estuviera inventando que Garin estaba pidiendo más plata".

De hecho Ríos contó que "hablé con Garin y me dijo que todo era una mentira, que no estaba cobrando más. Estaba muy sorprendido cuando supo esto. También quedó muy sorprendido el resto del equipo".

A modo de réplica, Sergio Elías declaró que "me expresé mal, porque siempre cuando se conversó siempre se hablaba en términos del equipo. Me refería al equipo general. ¿Cómo se reparten? Obviamente Christian se lleva una parte mayor, porque es el número uno".

Además, el presidente de la Federación enfatizó que "Nicolás (Massú) nunca puso de condición a Marcelo y yo llamé a Nicolás para explicarle que había que para mejorar el premio del equipo había que reducir costos".