Desde Nadal hasta Tabilo: los tenistas del circuito ATP en "estado de shock" por suspensión de Indian Wells

La suspensión del Masters 1000 de Indian Wells generó una gran sorpresa en el mundo del tenis. La organización del certamen estadounidense se vio forzado a cancelar el evento, luego de conocerse un caso de coronavirus en el Valle de Coachella (Broward), lugar donde se desarrolla históricamente este torneo.

Ante ese escenario, varias figuras del circuito ATP mostraron su descontento con la medida y la forma en las que se les comunicó, principalmente por la poca información que les entregó las autoridades del campeonato y que los dejó en estado de shock.

"Probablemente todos escucharon las noticias. Indian Wells cancelado. Estamos aquí y aún no decidimos qué sigue. Muy triste por todo lo que está sucediendo en todo el mundo con esta situación. Esperemos pronto soluciones de las autoridades. Mantente bien y seguro", apuntó el español Rafael Nadal

You probably all heard the news. Indian Wells cancelled. We are here and still deciding what’s next. So sad for all that is happening around the world with this situation. Hopefully soon solutions from the authorities. Stay all well and safe.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 9, 2020