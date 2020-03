Matías Rodríguez y las posibles rebajas de sueldo en la "U": "Por el momento eso no va a pasar"

La crisis mundial a raíz de la pandemia del coronavirus también está golpeando al fútbol y, por supuesto, a los equipos chilenos. Así como grandes clubes como Barcelona planean bajar sueldos, se ha rumoreado que Universidad de Chile estaría evaluando lo mismo, pero Matías Rodríguez lo desmintió.

"Por el momento, a corto plazo, eso no va a pasar", señaló el capitán de los azules en conversación con radio cooperativa. El transandino reconoció que durante este viernes conversó con "el presidente de nuestro club y me entregó una información que me dejó tranquilo, para que se la traspasara a los demás compañeros. Lo que está saliendo en los medios está alejado de la realidad del club".

Eso sí, no descartó que pueda pasar en otros equipos. Ante eso, el defensa señaló que "los jugadores somos solidarios y hay que ver qué medidas se van a tomar" en ese caso, por lo que también reconoció conversaciones con el Sifup, porque "hay estar preparados para cualquier cosa".

Finalmente, Rodríguez se refirió a la detención del fútbol producto del covid-19, lo que tiene detenida la competencia. "Ojalá no se haga más extenso, porque nos perjudica a todos", cerró el referente de la "U".