Joseph Blatter cree que deberían quitarle a Catar el mundial 2022

El ex presidente de la Fifa, Joseph Blatter, reapareció en una entrevista al diario Bild y aseguró que deberían quitarle la sede a Catar del próximo mundial de fútbol de 2022, debido a las acusaciones de soborno que surgieron recientemente.

Para el suizo, presidente del organismo cuando se eligió a la nación asiática, junto a Rusia para albergar el mundial de 2018, expresó incluso que el torneo debería realizarlo Estados Unidos, aunque no descarta otro país de Asia. Europa no, a juicio del ex timonel, ya que tuvo el torneo más reciente.

“Japón es también una posibilidad, pero creo que los Estados Unidos organizan ya la edición de 2026 (con México y Canadá) y además tienen la experiencia de 1994. Son capaces, no es ciencia ficción”, aseguró Blatter.

“Afortunadamente, el mundial 2022 solo tendrá 32 equipos y no 48 como había planeado el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El esfuerzo organizativo no sería mayor que el 2018”, añadió.

En tanto, Blatter se refirió al fin de las investigaciones sobre la concesión para venta de derechos de televisión a la Unión de Fútbol del Caribe (CFU): “Las investigaciones son parte de un complot importante en mi contra. Es increíble que los investigadores vieran el contrato normal que hizo con la CFU durante más de cuatro años”.

La fiscalía de Brooklyn publicó, hace unos días, nuevas denuncias sobre pago de sobornos de las organizaciones de Rusia y Catar para quedarse con las sedes de los mundiales de 2018 y 2022, las que fueron escogidas el mismo día.