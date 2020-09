Subgerente del fútbol femenino: "El problema no siempre es de género, a veces solo es de desarrollo"

La ANFP anunció que el fútbol femenino podría volver en octubre si las condiciones sanitarias lo permiten, retomando una actividad golpeada duramente desde el estallido social y luego por la pandemia del coronavirus.

Así lo señala en conversación con Publimetro, Constanza Minoletti, subgerente del Fútbol Femenino de la ANFP, quien además enfatiza que "estamos en una etapa donde debemos lograr todas las condiciones para que los equipos puedan entrenar lo antes posible".

¿Cómo se podría solucionar eso teniendo casos como el de Antofagasta?

Lo primero es que ese es un caso puntual, pero entendemos que puede ser igual que la relación que cualquier otro club, masculino o femenino, pudo tener durante el contexto en el cual estamos. Mi sensación es que se magnificó una situación de una descordinación interna, propia de cualquier club, masculino o femenino, cuando hay cambios de dirigencia o cuerpo técnico, no es nada nuevo. Es propia de la interna de cada club. No me parece algo distinto a eso según lo que hemos conversado con la ANJUFF y por lo que nos ha reportado el club.

El elenco nortino es el único con problemas para entrenar del fútbol femenino / ANFP

¿Siente que a veces se le "carga la mano" a la ANFP con el fútbol femenino?

Un poco. A veces se critica que hay un problema de género, cuando en realidad hay un problema de desarrollo. El fútbol masculino lleva 100 años de desarrollo, el fútbol femenino llevará unos 20. Siento que la realidad que vivió un Alberto Foulluoix en su mejor momento, pueden ser muy parecidas a las de una Karen Araya hoy por hoy.

Mucha gente compara con jugadores varones que tienen resultados inmediatos, pero las condiciones de los salarios, los recursos que manejan en la industria, si bien ellos los tienen por el solo hecho de llegar a una determinada liga, se demoró 100 años en construirlo. Nosotras estamos en proceso de desarrollo de la industria, aunque no podemos pretender demorarnos 100 años en alcanzar el mismo nivel de desarrollo. Otra cosas son las razones de esas diferencias de desarrollo.

En ese sentido ¿Cómo afectó la pandemia al desarrollo que se venía logrando?

Tremendamente. Con mucha pena, porque cuando queremos desarrollar la liga a nivel de producto para que sea autosustentable y autofinanciable, nos pilla en un momento que estamos en construcción. Sin duda esto pone un freno en el desarrollo que nos hace sacar el pie del acelerador. Además hay que entender que también hay un frenazo económico, entonces en esa etapa de construcción de marca y de asociarnos con sponsor, pero ellos están con una incertidumbre económica y les hace reeplantearse si se suman a este proyecto. Queremos que nos frene lo menos posible y que no sea un retroceso.

⚽ El #FutbolFemenino ya tiene ruta definida para volver a la acción. 📲 Revisa la nota y entérate de todos los detalles del trabajo que estamos realizando para el retorno a las prácticas presenciales.https://t.co/kGe6ntae1B — ANFP en 🏡 (@ANFPChile) August 26, 2020

Deportivamente también va perjudicando…

Todo se va sumando. El fútbol en Chile se detuvo el 18 de octubre y eso produce un daño tremendo a la seguridad deportiva. Para un atleta de alto rendimiento estar parado 10 meses es gravísimo, para qué hablar de categorías inferiores. Sin duda estas situaciones va impactando de distintas maneras que no son posibles de medir, pero entendemos que va a hacer así, por lo que el trabajo está hecho para que nos afecte de la menor manera posible.

Por lo mismo la selección adulta está entrenando para el repechaje a Tokio 2021

Estábamos ad portas de jugar esos partidos con Camerún en abril. Tuvimos una excelente preparación, con la Copa Turquía y otros amistosos, así que esperamos puedan retomar el nivel. Entendemos que las ligas no se están jugando, no solo en Chile, sino que también en España, Francia, solo la Champions donde jugó Christiane Endler. Por lo mismo queremos devolver el Campeonato, porque pensamos en los clubes nacionales, en la Liga, en los equipos que estarán en la Libertadores, pero también en las 12 seleccionadas del torneo local.