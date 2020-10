Aníbal Mosa asumió la responsabilidad del mal momento de Colo Colo pero "no he pensado en renunciar"

La crisis de Colo Colo dentro y fuera de la cancha tiene a los albos en los últimos lugares de la tabla, además de grandes problemas de la dirigencia con los jugadores. Por lo mismo Aníbal Mosa salió al paso de las críticas y descartó renunciar.

El presidente de Blanco y Negro fue enfático en que "no he pensado en renunciar". Eso sí, el timonel del Cacique asumió "toda la responsabilidad por lo que ha estado pasando. Pero yo no eludo la responsabilidad. Creo que renunciar sería salir arrancando y yo no salgo arrancando".

Bolados tiene parte médico tras la lesión sufrida ante Everton El extremo presenta un esguince grado 3 en la rodilla derecha. Estará cerca de un mes fuera.

"Me voy a quedar acá para solucionar los problemas del club", continuó Mosa. Y uno de los problemas que tuvo que solucionar pronto fue la lesión de Matías Zaldivia y el no pago de la operación y su sueldo completo.

El empresario de origen sirio dijo sentir "mucho lo de Zaldivia, porque también es nuestro capitán", pero aclaró que "nosotros fuimos sancionados por no dar curso de forma regular una licencia médica. Este tema llegó a la prensa, pero nosotros ya estábamos hablando con él y su representante. El tema ya se solucionó".

Revisa la conferencia completa de Aníbal Mosa: