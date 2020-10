"Tú no eres Zlatan, no desafíes al virus": Ibrahimovic protagoniza campaña contra covid

El delantero sueco del Milán, Zlatan Ibrahimovic, protagoniza un video de una campaña que busca promocionar el distanciamiento social y los protocolos para evitar el contagio de coronavirus.

En el registro, que está pensada para la región de Lombardía en Italia, se ve al ariete de 39 años y quien tuvo precisamente covid-19.

"El virus me desafió y lo vencí. Pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus. Usa la cabeza. Respeta las reglas. Distanciamiento y mascarilla, siempre. Venceremos", expresó el atacante.

El delantero compartió el registro a través de su cuenta de Instagram, logrando hasta el momento más de 770 mil reproducciones.

Cabe recordar que cuando se dio a conocer oficialmente que el sueco dio positivo por coronavirus, éste contó en Twitter con una de sus características frases, que estaba contagiado.

"Ayer di negativo a Covid y hoy positivo. Sin síntomas en absoluto. Covid tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea", expresó en dicha ocasión.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020