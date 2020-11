Rui Costa, ex director de fútbol de Atlético Mineiro: "Si Dudamel tiene tiempo, no tengo duda de que le irá bien"

Rafael Dudamel duró apenas 52 días en el Atlético Mineiro, entre enero y febrero. Pese a ello, el venezolano, que está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Universidad de Chile, dejó un grato recuerdo en el ex director de fútbol del “Galo”, Rui Costa, quien se fue con él.

¿Por qué duró tan poco?

Es muy difícil traer a un entrenador de otra cultura, sobre todo en una liga brasileña que tiene muchas particularidades. Empezamos la temporada con partidos muy complicados, con equipos que no tenían mucha tradición en la Copa de Brasil, que es como la de Inglaterra, donde un equipo como el Manchester City puede ser derrotado por uno de tercera división. Dudamel cambió mucho la mentalidad, la metodología y la intensidad de los entrenamientos, entonces, se quedó corto a mediano y largo plazo, porque los resultados no fueron los que necesitábamos y acá hay una urgencia que no es fácil. Él necesitaba tiempo para desarrollar su trabajo y no lo tuvo.

¿Hubo peleas con el plantel, que no se adaptó a este cambio?

No, cuando comento lo de cambiar la mentalidad, es porque se necesitaba un cambio físico y él exige mucho, como todos los entrenadores que tienen éxito, pero eso lleva tiempo. Él trabaja mucho en cada detalle y eso era un reto. Los jugadores se acercaron muy bien a sus ideas y al cuerpo técnico, pero los resultados no sustentaron un trabajo que estaba siendo muy bien conducido, en mi opinión. Si tiene tiempo, no tengo duda de que le irá mucho mejor.

Después llega Jorge Sampaoli, que también es un técnico que revoluciona los planteles, y le ha ido bastante bien…

Son contextos muy diferentes. Nosotros teníamos lesionados y fichajes que tenían que ponerse a punto físicamente, en el inicio de la temporada. Sampaoli solicitó el fichaje de varios jugadores, aumentó mucho el presupuesto, y lleva más tiempo. Si Rafael se quedaba en el club, no sé si saldría campeón, pero trabaja muy bien y no tengo dudas de que con tiempo, va a reflotar en Chile.