La fuerte personalidad de Rafael Dudamel, el DT que sorprendió a Azul Azul: "Tiene cosas de Zidane y Gallardo"

“Personalidad” es la palabra que más se repite al preguntar sobre Rafael Dudamel, quien está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Universidad de Chile. Claro, hay que tener carácter para, con apenas 47 años, ya haber dirigido a todas las selecciones de su país, Venezuela, con un histórico segundo puesto mundial a nivel sub 20, y también para tomar el “fierro caliente” de una “U” que otra vez empieza a mirar de reojo el descenso.

“Es un técnico ganador, con mucha personalidad, al que le gusta ver a su equipo con orden y dinámica”, destaca José Manuel Rey, ex defensa de Colo Colo, quien lo tuvo como compañero en la “Vinotinto” y como DT en el Deportivo Lara. “Sabe trabajar con muchachos, tuvo su etapa y fue muy fructífera, y también manejar grupos con jerarquía, así que no debería tener inconvenientes”, complementa el otrora experto lanzador de tiros libres.

Getty

El ex arquero arrancó su carrera en los bancos en Estudiantes de Mérida, en el 2010, donde tuvo como portero a Leonardo Morales, con quien también había competido por el puesto cuando convivieron en el plantel del Deportivo Táchira. El concepto se reitera.

“Es un líder, capitán de la Selección en su momento. Es muy preparado y capaz”, resalta el hoy meta del Zulia. “El que esté bien es el que juega, una de sus características es que no se engancha con nadie”, agrega.

“Tiene cosas de Zidane, por el liderazgo que impone en la plantilla, le gusta demostrar su personalidad en el grupo”, prosigue el golero. A su vez, el retirado zaguero lo compara con otro referente, pero sudamericano: “Cada uno tiene su libro, pero yo lo veo más como Gallardo, porque son jóvenes con alta experiencia. Son contemporáneos y ganadores, y han demostrado tener mucho talento en lo que hacen”.

Dudamel, informado y adaptable

En Azul Azul sorprendió el conocimiento que tenía Dudamel del equipo. “Muy preparado. La entrevista preliminar, muy informada”, cuentan desde el CDA.

A sus compatriotas, por el contrario, no les sorprende. “‘Rafa’, donde va, siempre quiere saber de todos los temas, de los jugadores y de la historia de la institución. No me extraña que ya sepa con qué futbolistas cuenta”, destaca Rey, mientras que Morales añade que “no le gusta estar improvisando, siempre está viendo fútbol. Es muy actual, de videos, de motivar en lo grupal, de trabajo táctico, como la pelota parada, de los detalles, que es donde se ganan muchos partidos”.

Respecto a su propuesta futbolística, el ex defensa del “Cacique” advierte que es adaptable. “Teniéndolo yo de técnico, siempre jugamos 4-4-2, pero en la Selección jugó 4-3-3 también. Se adecúa al componente humano que tenga por posición. Maneja varios sistemas y, con la experiencia que tiene, sabrá en qué momento utilizar cada uno”, explica.

En cuanto a la presión de un club como la “U”, que atraviesa tiempos difíciles, el otrora zaguero no se preocupa por Dudamel. “Él sabe manejar esas situaciones, pero todo depende del material, del hambre que tengan de surgir y de cambiar el presente, de adecuarse al nuevo método y a las nuevas ideas, y tratar de asimilarlas lo más rápido posible”, cierra.