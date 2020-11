Chile sale a buscar ante Perú su primer triunfo en las clasificatorias

Llegó el día para una nueva edición del Clásico del Pacífico. Este viernes, la Selección chilena se enfrenta con Perú a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, por la tercera fecha de las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La Roja buscará su primer triunfo en el proceso eliminatorio para no seguir alejándose, tras la derrota ante Uruguay y empate con Colombia. Un mal resultado complicaría la continuidad del técnico Reinaldo Rueda, debido a que hace días la ANFP le habría puesto presión de exigir al menos cuatro puntos en esta doble fecha.

Además, el cotejo frente a los peruanos asoma como una especie desde revancha, debido a que el último compromiso fue un dura derrota en las semifinales de la Copa América 2019 en Brasil.

Para este duelo, el combinado criollo tiene como duda a Alexis Sánchez, quien abandonó la práctica del miércoles por molestias físicas y el DT podría no arriesgarlo.

La oncena de la Roja sería con Bravo; Isla, Maripán, Paulo Díaz, Beausejour; Pulgar, Claudio Baeza; Fabián Orellana, Arturo Vidal, Alexis; y Felipe Mora.

En tanto, Perú, quiere aprovechar la superioridad que ha tenido ante Chile y cortar la racha negativa en Santiago, donde nunca ha ganado por Clasificatorias. Lapadula, oriundo de Italia, irá a la banca.

La formación de los incaicos sería con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Arango, Luis Abrams, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; Edison Flores, André Carrillo, Christian Cueva; y Raúl Ruidíaz.

TERCERA FECHA CLASIFICATORIAS

Jueves 12 de noviembre

17:00 – Bolivia 2-3 Ecuador – Hernando Siles (La Paz)

21:00 – Argentina 1-1 Paraguay – La Bombonera (Buenos Aires)

Viernes 13 de noviembre

17:30 – Colombia vs. Uruguay – Metropolitano (Barranquilla)

20:00 – Chile vs. Perú – Nacional (Santiago)

21:30 – Brasil vs. Venezuela – Morumbí (Sao Paulo)

CUARTA FECHA CLASIFICATORIAS

Martes 17 de noviembre

18:00 – Ecuador vs. Colombia – Casa Blanca (Quito)

18:00 – Venezuela vs. Chile – Olímpico de la Ciudad Universitaria (Caracas)

20:00 – Uruguay vs. Brasil – Centenario (Montevideo)

20:00 – Paraguay vs. Bolivia – Defensores del Chaco (Asunción)

21:30 – Perú vs. Argentina – Nacional (Lima)