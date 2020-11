Sin Alexis Sánchez y con Arturo Vidal de capitán: revisa la formación con que Chile enfrentará a Perú

Chile entregó su formación para enfrentar a Perú este viernes en el Estadio Nacional desde las 20:00 horas, en un duelo clave para seguir con esperanza en las Eliminatorias Sudamericanas y poder clasificar al Mundial de Catar 2022.

Alexis Sánchez no se recuperó de sus molestias físicas y luego de los problemas entre el cuerpo técnico de la Roja y el Inter de Milán, finalmente Reinaldo Rueda prefirió no incluirlo entre los once titulares.

Percy Olivares: “Perú tiene ahora más argumentos que Chile, pero no somos favoritos en Santiago” El exseleccionado rojiblanco desmenuzó para Publimetro el choque de esta noche en el Estadio Nacional. El hoy comentarista de ESPN en su país también se refirió al fracaso de Mario Salas como técnico de Alianza Lima

El que sí estará será Claudio Bravo, quien volverá a jugar por los puntos después de más de mil días, desde la derrota 3-0 con Brasil que selló la no clasificación a Rusia 2018 y que gatilló la pelea ante el portero y Arturo Vidal, quien será el capitán del equipo ante las ausencias de Gary Medel y el tocopillano.

Otro que retorna es Jean Beausejour, quien pese a retirarse de la Selección luego de la Copa América de Brasil 2019, el cuerpo técnico y Rueda lograron convencerlo de volver a sus 36 años, ante la falta de alternativas, adueñándose nuevamente de la banda izquierda.

Erick Pulgar, en tanto, pese a llevar solo un entrenamiento y su ajetreada llegada desde Italia, de igual forma irá desde la partida, demostrando ser un inamovible en el esquema del colombiano y uno de los nombres fuertes del recambio.

De esta forma, Chile formará con Bravo; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Beausejour; Pulgar, Vidal, César Pinares; Fabián Orellana, Felipe Mora y Jean Meneses.

Revisa la formación de Chile para enfrentar a Perú: