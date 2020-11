Clasificatorias sudamericanas: la programación de la cuarta y última fecha del 2020

Las Clasificatorias sudamericanas tendrán mañana su última fecha del 2020. Será la cuarta, que se desarrollará íntegramente el martes.

Columna de opinión: El Chile que resiste, de la mano de Bravo y Vidal Vamos a tener que acostumbrarnos a sufrir en este proceso eliminatorio, después de habernos malacostumbrado a disfrutar con eso de ir siempre al frente.

En ella, Chile, con el probable regreso de Alexis Sánchez a la titularidad, visitará a Venezuela. Uruguay y Brasil protagonizarán un partidazo en el Centenario, mientras que Perú y Argentina jugarán bajo máxima tensión en Lima.

"Imagínate la magnitud de que un jugador de Venezuela como Soteldo sea el ’10’ del Santos" Miguel Mea Vitali, titular en el único triunfo de la "Vinotinto" sobre la "Roja" por Clasificatorias, anticipa el partido de mañana. "Chile se encontrará con una selección venezolana totalmente distinta, sólo nos sirven los tres puntos", avisa el ex volante de la Lazio.

Cuarta fecha Clasificatorias

Martes 17 de noviembre

18:00 – Ecuador vs. Colombia – Casa Blanca (Quito)

18:00 – Venezuela vs. Chile – Olímpico de la Ciudad Universitaria (Caracas)

20:00 – Uruguay vs. Brasil – Centenario (Montevideo)

20:00 – Paraguay vs. Bolivia – Defensores del Chaco (Asunción)

21:30 – Perú vs. Argentina – Nacional (Lima)