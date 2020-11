Colo Colo con un gol agónico salió del último lugar de la tabla... pero sigue penúltimo

Colo Colo derrotó 1-o a Audax Italiano, en un partido que los albos salieron a la cancha como los colistas absolutos del Campeonato Nacional, tras el triunfo de La Serena como visitantes ante Cobresal el día miércoles.

Un equipos con muchas ganas, quizá por la motivación de salir del fondo de la tabla, pero con problemas en el finiquito que casi le pasan la cuenta. Gabriel Costa tuvo un remate al travesaño a los 18 minutos, cuando mejor jugaba la visita, ya que a los 24' Nicolás Orellana se perdió lo que pudo ser la apertura de la cuenta.

En el complemento Esteban Paredes dejó la cancha para que ingrese Javier Parraguez a los 52', un cambio que sería crucial para cambiar el resultado del encuentro. Pero antes, Pablo Mouche tuvo tres opciones claras entre los 62' y los 65' y no pudo concretar ninguna.

Cuando parecía que la falta de finiquito y de ideas en ofensiva dejarían al Cacique solo con un empate que poco le ayudaba en su lucha en la parte baja de la tabla, en los descuentos llegó una jugada mágica de Parraguez, quien tomó la pelota desde la mitad de la cancha, desbordó y amagó a tres defensas audinos, para dejar solo frente al arco a Mouche.

El argentino, que no jugaba 90 minutos desde el 9 de septiembre en la derrota 1-0 con O'Higgins, convirtió un gol agónica y le dio una victoria a Colo Colo que aleja los fantasmas, pero no los hace desaparecer, ya que los dirigidos por Gustavo Quinteros se mantienen en el penúltimo lugar, tal como inició la fecha, aunque ya no está colista, como comenzó el partido.

Así celebró Colo Colo el gol de Mouche y la gran jugada de Parraguez: