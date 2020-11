La sacó barata: Gustavo Quinteros recibió dos fechas de castigo por sus insultos al árbitro en el duelo ante Palestino

Gustavo Quinteros arriesgaba un castigo desde dos hasta cinco partidos de suspensión en el Campeonato Nacional por su expulsión en la derrota frente a Palestino, pues el juez Juan Lara consignó duros insultos del técnico de Colo Colo en su informe arbitral.

Sin embargo, el DT argentino-boliviano la sacó barata, debido a que finalmente recibió dos fechas por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que sesionó la noche del miércoles.

De esta manera, el adiestrador del Cacique se perderá el duelo de este jueves ante Audax Italiano en el estadio Monumental y el cotejo del próximo miércoles frente a Curicó Unido, también en el reducto de Macul.

Cabe consignar que ayer miércoles Quinteros pidió disculpas por su accionar. "Fue un momento no grato, porque me excedí en el reclamo. La jugada me quedo grabada cuando Costa tenía la pelota, me equivoqué. Si me excedí demasiado pido disculpas al árbitro, porque vi a Costa y después veo la pelota en el área. No me di cuenta que el árbitro para la jugada cuando la pelota la tenía Palestino, entonces me confundí", reconoció en conferencia de prensa.

"Estoy arrepentido, porque los entrenadores no debemos reclamar de esa manera. Si bien es difícil controlar en ese momento, por ser un partido importante y qué se yo… Uno comete errores y después se arrepiente. Fue un momento para el olvido, no actué como debería. No tuve intensión de ofender al árbitro, reclamé algo que creía que era para nosotros. Lo quiero olvidar y que no se vuelva a repetir, es primera vez que me expulsan en el Torneo Nacional y espero que sea la última", añadió.