Las sombras de un ídolo: las denuncias de pedofilia y violencia contra la mujer de Maradona

La muerte de Diego Maradona para muchas personas es la muerte de un ídolo, recordando sus pasajes como futbolista y luchador social, pero también fue una oportunidad para revivir denuncias de pedofilia y violencia contra la mujer de las cuales fue parte.

El para muchos mejor jugador de la historia del fútbol fue denunciado por pedofilia el pasado 13 de diciembre por el abogado de Santiago Lara, un joven de La Plata que sería su supuesto sexto hijo. La madre de Lara, Natalia Garat, falleció cuando el joven tenía solo 3 años, por lo que la denuncia por paternidad quedó inconclusa y en el último tiempo se reavivó, quedando pendiente los exámenes de ADN.

Lara, quien le deseó un feliz cumpleaños a Maradona el pasado 30 de octubre, nació de la supuesta relación cuando su madre era menor de edad, por lo que su abogado, José Núñez, anunció la denuncia por pedofilia.

Otro caso de pedofilia se habría dado en Cuba, luego que en marzo del año pasado se filtraran fotos donde el campeón del mundo en México 1986 estaba abrazado con dos supuestas menores de edad desnudas en una fiesta, además de un juguete sexual. El abogado del argentino, Matías Morla, reveló poco después que las imágenes salieran a la luz que el ex técnico de la selección albiceleste reconoció tres hijos que tuvo durante la estadía en la isla.

Los casos de violencia de género de Maradona

El 25 de noviembre se conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, algo que muchas personas no dejaron pasar que coincidiera con la muerte de Diego Maradona, ya que el ex futbolista tiene varias denuncias de ese tipo.

Durante el año 2014, su ex pareja Rocío Oliva señaló en varios medios que el ahora ex técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata la golpeaba, donde incluso salió a la luz un video donde se podían ver los hechos. Al poco tiempo, el oriundo de Villa Fiorito se refirió a los hechos asegurando que "no soy un un pegador, pero era para arrancarle la cabeza a Rocío Oliva".

Posteriormente en 2019, la también ex pareja del argentino Claudia Villafañe, denunció violencia psicológica. Elba Marcovecchio, su abogada, señaló en esa oportunidad que "siempre recibió violencia psicológica. Y llegó un momento, que fue luego del posteo del día martes (un saludo de cumpleaños de Diego a Dalma Maradona, la hija de ambos) que terminó no solamente de hartarla sino de quebrar su paz".