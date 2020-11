Bielsa por muerte de Maradona: "La pérdida de un ídolo es una sensación de debilidad para todos nosotros"

El entrenador del Leeds United, Marcelo Bielsa, se refirió este jueves al fallecimiento de Diego Maradona a los 60 años.

Tras ser consultado sobre la muerte del astro argentino, el rosarino que el "Pelusa" fue "inmejorable, para nosotros fue y seguirá siendo un ídolo, que ya no esté nos da muchísima pena".

"La pérdida de un ídolo es una sensación de debilidad para todos nosotros", afirmó el exentrenador de la Selección Chilena.

Cabe mencionar que este sábado el Leeds se medirá como visitante al Everton a las 14:30 horas de Chile en una nueva fecha de la Premier League.

En tanto, ayer miércoles se informó que Marcelo Bielsa fue nominado a los premios The Best como mejor entrenador, la cual fue cuestionada por el diario español Marca.

💬 "He was for us and will continue to be an idol" Marcelo on the passing of Diego Maradona pic.twitter.com/WkVPa4HUpg

— Leeds United (@LUFC) November 26, 2020