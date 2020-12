Desde la U culpan a los asesores de Walter Montillo: "Lamentamos su decisión de no renovar"

La decisión de Walter Montillo de no seguir en Universidad de Chile fue un duro golpe para los hinchas azules, quienes querían que la Ardilla extendiera un año más su estadía en el CDA. Pero no se pudo y rápidamente encontraron culpables: Azul Azul.

Desde la concesionaria, eso sí, aseguraron que las intenciones del club siempre fueron que siguieran. "Lamentamos su decisión de no renovar, pero hay que entender que tenemos una forma establecida para llevar adelante las negociaciones con jugadores, son políticas de club definidas, aquí no se trata de personalizar en un jugador o en otro", señaló Rodrigo Goldberg, director deportivo de la concesionaria en conversación con La Tercera.

¿Hasta cuándo tiene que quedarse Walter Montillo jugando en la "U"? Azul Azul extendió los contratos de todos los futbolistas que terminaban los suyos el 31 de diciembre hasta que se acabe el Campeonato Nacional 2020. Éste debería finalizar en enero.

"Aquí se decidió hacer una evaluación de todo el plantel actual antes de conformar el plantel 2021 y eso corre para todos los futbolistas. Es una pena que Walter no lo entienda así", agregó el polaco.

Goldberg, quien comparte cargo con Sergio Vargas, culpó a una mala asesoría del volante. "Nadie en el club ha dicho o manifestado que Walter Montillo no estaba en los planes. Al contrario, esperábamos seguir contando con él. Lo de la evaluación es algo que comentó su representante a la prensa, no que haya salido de nosotros. Lamentamos su decisión de salir, tratando de imponer, mal asesorado, tiempos que no corresponden", dijo el ex delantero.

La Ardilla buscaba conocer de antemano su renovación, dandole plazo a la dirigencia el 20 de noviembre y, así, planificar con tiempo su vida familiar, considerando la educación de sus hijos y otros factores.

Pero desde la U aseguraron que "la la política de contrataciones y renovaciones es algo gradual y que el club va trabajando en el tiempo". El Polaco señaló que "son varios los jugadores que finalizan contrato a final de temporada y no podemos poner a uno por encima de otro en importancia. Todos los miembros del club son tremendamente importantes, y merecen nuestro respeto, análisis objetivo y preocupación".

Montillo aseguró que "prefiero que sea ahora y concentrarnos en el torneo"