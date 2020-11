Se va Walter Montillo, máximo asistidor del torneo, segundo con más partidos de la "U" y tercero con más minutos

Walter Montillo no aguantó más y anunció que no renovará con Universidad de Chile. La decisión de Azul Azul de evaluar a todo el plantel más adelante, sin importar los nombres propios, no coincidió con los tiempos de la "Ardilla", quien avisó que no seguirá.

La evaluación de la concesionaria, entonces, ya no va. Pero eso no implica que no podamos hacerla acá, para dimensionar lo que pierde la "U" sin su otrora "buque insignia", como alguna vez lo calificó Sergio Markarián.

De partida, el volante argentino es el máximo asistidor en lo que va corrido del Campeonato Nacional 2020. Con siete habilitaciones, supera por una a Marcos Bolados, Diego Buonanotte y Jason Flores, además de haber anotado dos goles.

Dentro de la plantilla laica, es el jugador de cancha con más partidos disputados -igualado con su socio Joaquín Larrivey-, con 19 de los 20 posibles, destacable para sus 36 años y para las dudas físicas que había al momento de su llegada. Sólo tiene por encima a Fernando de Paul, quien ha estado en todos los encuentros.

Photosport

En cuanto a minutos de acción, el nacido en Lanús suma 1590' en el torneo. Apenas tiene por delante al "Tuto", con los 1.800' totales, y al "Bati", con 1.602'.