¿Hasta cuándo tiene que quedarse Walter Montillo jugando en la "U"?

Walter Montillo no seguirá en Universidad de Chile. El propio volante argentino anunció que no renovará su vínculo con Azul Azul, pues sus tiempos no coinciden con los de la concesionaria, que pretendía evaluar a todo el plantel, teniendo también en consideración la opinión del recién llegado Rafael Dudamel, antes de tomar decisiones de cara al 2021.

Más allá de la determinación tomada por el mediocampista transandino, todavía le queda un buen rato jugando por los azules. Esto, porque, según informan desde la controladora laica, ésta extendió los contratos de todos aquellos futbolistas que terminaban los suyos el 31 de diciembre hasta que concluya el Campeonato Nacional 2020.

Debido a la pandemia, el torneo se prolongó hasta enero, siempre que no haya más postergaciones. Por ello, se acuerdo a lo estipulado en los papeles, la "Ardilla" debe seguir defendiendo a la "U" hasta que se acabe el certamen.

Con 14 fechas por delante, el "buque insignia" tendrá que continuar remando para que el "Chuncho" no se hunda en la pelea por no descender.