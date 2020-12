Juan José Ribera: "Los técnicos nacionales somos los encargados de dignificar la profesión"

Se ríe Juan José Ribera cuando contesta el teléfono. El entrevistador, a sabiendas del ritmo vertiginoso que están teniendo los equipos que están jugando dos torneos a la vez, le agradece por regalarle unos minutos dentro de su descanso, marcado por viajes y PCRs.

“Si pudiera descansar, lo agradecería”, expresa Juan José Ribera, el popular “Jota Jota”, DT de 40 años que tiene a Coquimbo Unido, un club con casi nula historia en las copas internacionales, entre los ocho mejores de la Sudamericana, donde hoy visitará al Junior en Barranquilla, desde las 21:30 horas.

Con este ritmo, ¿logra Juan José Ribera dimensionar la historia que están haciendo?

Cuando uno está inserto en esto, vas ejecutando trabajos y eso te mantiene al margen. Dicen que cuando bajas el ritmo, te das cuenta de lo que estás logrando, pero nosotros no hemos tenido esa opción de hacer una pausa, porque nos han tocado muchos partidos seguidos, en dos frentes, uno en el cual estamos en una posición histórica, como son los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y otro en el que estamos en una situación incómoda, donde tenemos que remar mucho para salir. Estamos a full.

Uno ve a la Católica, que tiene dos jugadores por puesto, y así y todo están súper cansados. Viendo tu plantel, ¿pensabas que podían afrontar dos torneos al mismo tiempo, además, teniendo lesionados, como Pinilla?

Tenemos fuera a “Mauro”, a Luis Pedro Figueroa y al “Benja” Vidal, que son importantes, porque tienen experiencia, pero tenemos también un plantel que está compitiendo entre sí, de forma leal, para ganarse una posibilidad de jugar. Me gusta muchísimo lo que está pasando en algunos partidos, donde hemos hecho cambios y el equipo mejora o se mantiene, no baja. Nos hemos enfocado mucho no en un once, sino en 25 jugadores. Tengo la seguridad de que vamos a dar la pelea hasta el final en todo, porque es un grupo con mucha ambición.

Coquimbo es uno de los tres equipos que le ganó a la Católica y lo hizo claramente. No es una casualidad todo lo que está pasando…

Los partidos son todos diferentes. Por ejemplo, perdimos 2-0 con la U. de Conce de local y le ganamos a la Católica 2-1, pero yo creo que lo que estamos viviendo hoy es la confirmación de un buen trabajo, responsable, en una institución que nos da todas las herramientas para trabajar. Nosotros vamos en chárters al extranjero arrendados por el club, nos quedamos en buenos hoteles y viajamos a horas adecuadas para que el equipo descanse. Esto no es casualidad.

Entrevistando al “Gato” Lezcano, decía que se les abre el apetito viendo que no hay ningún “cuco” en el cuadro de la Sudamericana. ¿Les pasa lo mismo a ustedes?

Es diferente, porque la Católica lleva dos años siendo campeona y ahora va primera, lleva mucho tiempo en un buen nivel. Seguramente un torneo internacional les abre el apetito, porque es el paso que tienen que dar para consolidar lo bien que lo están haciendo. Nosotros somos una sorpresa dentro de esta Copa, trabajando de forma seria, con una muy buena institución, con un lindo complejo que no tiene nada que envidiarle a ningún otro y con un plantel muy llano a trabajar. Seguramente la planilla de la Católica es mucho más alta que la nuestra, pero nosotros estamos compitiendo de la forma en la cual podemos y estamos en los cuartos de final, y lo vamos a pelear a muerte.

¿Qué opinión te merece Junior? Pasó apenas a La Calera…

Es un equipo de jerarquía. “Teo” (Gutiérrez) quedó suspendido, pero (Miguel Ángel) Borja es un delantero potente, tienen gente muy veloz, una cancha complicadísima y un técnico de mucha experiencia en cuanto a lo que fue su carrera como jugador. Si bien La Calera fue superior en la vuelta, no creo que es porque Junior haya bajado, sino porque La Calera tiene un nivel importante en su juego y en su funcionamiento. Es uno de los denominados “grandes” de Colombia, con muchísima tradición en Libertadores y Sudamericana. Nosotros estamos recién dándonos a conocer, pero vamos a pelear la llave con todo.

Con casos como el de Juan José Ribera, siempre surge la discusión entre las oportunidades para los entrenadores chilenos y para los extranjeros. ¿Te aburre ese debate? ¿Da lo mismo la nacionalidad, importan los méritos?

Es que lo que importa es el trabajo, a mí no me importa mucho la nacionalidad. Está (Ariel) Holan, el mismo (Juan Pablo) Vojvoda, tuve la posibilidad de conversar después del partido contra Junior y me da la impresión de que es un tipo capacitado, con muchas ganas de seguir aprendiendo día a día. También hay chilenos que lo están haciendo bien, está el “Flaco” Leiva tratando de sacar a Iquique, Miguel (Ponce) llegó a La Serena y hoy es otro equipo, está jugando de forma diferente y ha sacado puntos. Lo que está haciendo Miguel Ramírez hace tiempo, quizá con un perfil más bajo, pero está trabajando muy bien y tiene identidad de sobra. No tengo problemas con los extranjeros, por el contrario, como jugador fui muy amigo de ellos. Somos los encargados nosotros, los técnicos nacionales, cuando nos toque, de aprovechar las oportunidades, de dignificar la profesión y de hacer un trabajo responsable, que vaya dando frutos.

La carrera como DT de Juan José Ribera