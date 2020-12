The Best: Christiane Endler otra vez no pudo convertirse en la mejor arquera del mundo

Christiane Endler otra vez se quedó con las ganas de convertirse en la mejor arquera del mundo. La chilena no pudo ganar el premio The Best, en la ceremonia que organiza la FIFA y que en esta ocasión se realizó de forma virtual por la pandemia.

La portera del París Saint-Germain fue superada en la terna final por la francesa Sarah Bouhaddi, del Olympique de Lyon. La otra aspirante era estadounidense Alyssa Naeher, de los Chicago Red Stars.

Getty

De esta manera, "Tiane" no consiguió tomarse revancha del año pasado, cuando quedó segunda. En esa oportunidad fue superada por la holandesa Sari van Veenendaal.

Pese a ello, la meta criolla cierra un año memorable, donde ya había sido elegida por The Guardian como la cuidavallas más destacada del 2020. Eso, entre otras varias distinciones.