Paula Navarro, DT de Santiago Morning: "Me gustaría dirigir un equipo masculino, pero no es el momento"

Una de las claves del éxito de Santiago Morning tricampeón del fútbol femenino está en la banca. Porque no se trata de que el club “bohemio” concentre un buen número de seleccionadas nacionales. Alguien debe administrar esos recursos humanos para ganar. Es así como Paula Navarro, la entrenadora, incluso estuvo cerca de ser elegida por la institución para dirigir al equipo de varones que juega en Primera B.

Si bien ese plan de la dirigencia “autobusera” no se concretó, Navarro siguió guiando a sus jugadoras a un nuevo título, invictas, en una cerrada final del Torneo Transición ante Universidad de Chile, en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Luego de ese 2-0 y consecuente vuelta olímpica, la entrenadora repasa esta especial temporada.

¿Cuáles fueron las claves de esta campaña, marcada por el coronavirus?

Fueron no dejar ningún detalle al azar. El cuerpo técnico fue muy profesional y muy juicioso en todas las planificaciones que se hicieron, en pandemia y luego entrenando presencialmente. Ha sido un año muy difícil por la crisis sanitaria. Estar siempre preocupados de nuestras jugadoras, en todo momento, comprometidos con ellas, también fue esencial.

¿Qué tan diferente fue este título para el equipo, considerando las particularidades que ha tenido este año con la pandemia?

Fue bastante diferente, porque todos hemos estado bastante estresados por todo el tema relacionado a la pandemia. Estuvimos siete meses encerrados y claro que fue diferente, pues hay mucha contención y tiene ese gusto de ganarle a la vida, de triunfo…

¿Qué tiene de especial Santiago Morning, que domina el fútbol femenino, con tres títulos seguidos?

La clave del éxito es el compromiso de parte del presidente, de la gerencia, de todas las personas que trabajan en el club para desarrollar el fútbol femenino con igualdad y saber cuál es el modelo de trabajo, cuál es el perfil de los profesionales que acá trabajan y de las jugadores, y tener claros los objetivos que queremos lograr.

¿Alguien puede desbancar a Santiago Morning en el futuro inmediato?

Nuestro rival en la final, Universidad de Chile, tiene un muy buen plantel, y muchos equipos también tienen buen plantel y buenas jugadores. Se vio una definición entretenida, peleada, y creo que esa es la idea para seguir ofreciendo un espectáculo atractivo, para que cada vez más gente lo vea por televisión, dadas las circunstancias.

¿Cuáles son los próximos desafíos para este equipo?

Prepararse para la Copa Libertadores 2020, que se juega en marzo, en Buenos Aires. Luego, prepararse para el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores 2021. Tenemos muchos desafíos…

¿El deseo de Paula Navarro es seguir con este grupo, intentar extender su hegemonía? ¿O el desafío de dirigir a hombres se ve más cercano? ¿Es su idea terminar dirigiendo varones o le es indiferente en términos de desafío?

Mi deseo es seguir con el grupo. Estoy muy contenta en el club y con mis jugadoras, también con la gerencia y presidencia. No sé si en algún momento se dé el desafío de dirigir un equipo profesional masculino. Sí, me gustaría, pero creo que aún no es el momento, porque tenemos objetivos deportivos que están muy encima.

¿Cuáles son las fortalezas de Paula Navarro como entrenadora?

Una de mis fortalezas es que no me las sé todas. Soy la líder de un equipo de trabajo donde tengo a los mejores profesionales. Los entrenadores modernos son aquellas personas que no sólo gritan o hacen los entrenamientos, también manejan el grupo. Sé reinventarme y estoy en constante aprendizaje y perfeccionamiento, todos los días. Estoy haciendo un diplomado de Gestión Deportiva en la Universidad de Chile. Estoy en el último año y tengo compañeros de distintas áreas y disciplinas, lo que ayuda a comprender distintas realidades y los matices, porque trabajamos con muchas personas. Por eso es importante seguir creciendo y desarrollándose.