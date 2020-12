"Frases como la de Mayne-Nicholls muestran el desapego de los accionistas hacia la gente, el camino es el regreso de la democracia a Colo Colo"

Harold Mayne-Nicholls encendió los ánimos en el ambiente colocolino, luego de restarle importancia a un posible descenso del “Cacique”. “No es el fin del mundo como para que en La Moneda vayan a temblar. El país tiene problemas mucho mas grandes que la campaña de Colo Colo”, indicó el vicepresidente de Blanco y Negro, en entrevista con DirecTV.

En el Club Social califican de “desafortunada” la frase. “Está claro que son declaraciones bien poco felices. Uno entiende la molestia del socio y del hincha que ve esto desde afuera, se percibe como un desinterés y como bajarle el perfil. Por cierto que claramente hay otras urgencias en Chile, pero a los que tenemos responsabilidades directivas, nos corresponde ocuparnos de esta urgencia deportiva y poner toda la energía en ella”, reclama José Miguel Sanhueza, representante del organismo en el directorio de ByN.

José Miguel Sanhueza / AgenciaUno

Más allá de lo anterior, y de que considera que esto no debiera hacer “mella” en el plantel ni en el cuerpo técnico, el dirigente no cree que haya un trasfondo detrás de estas palabras de Mayne-Nicholls. “Vi el diálogo completo y hay un poco de pisar el palito también, pero no sé, no puedo leer mentes como para juzgar intenciones. Pero son señales que no hay que dar, en eso estamos claros, en que todos tenemos que estar comprometidos para sacar adelante la actual situación, que es impropia para la historia del club”, comenta.

Por último, el directivo no tiene contemplado solicitar alguna medida contra el antofagastino, porque no está en sus manos, pero hace un análisis sobre las sociedades anónimas deportivas. “Pedir renuncias o algo así, con la actual conformación, es materia de la junta de accionistas. Más allá de eso, creemos que cosas como éstas muestran desapego de los bloques accionarios hacia la gente, confirmando que el camino del largo plazo es el regreso de la democracia a Colo Colo, que el proyecto que lo conduzca sea el que decidan los socios y las socias en las urnas”, cierra Sanhueza.