Daniel Morón repasa el turbulento 2020 de Colo Colo: "No le tengo miedo al descenso, vamos a festejar en el 2021"

El 22 de abril, la relación entre los jugadores de Colo Colo y la dirigencia de Blanco y Negro se quebró. En conferencia de prensa, Aníbal Mosa, Harold Mayne-Nicholls y Daniel Morón anunciaron que, tras no llegar a acuerdo por la rebaja de sueldos en medio de la pandemia, mandarían al plantel a la Ley de Protección al Empleo.

El “Loro”, representante del Club Social en el directorio, renunció a los pocos días, envuelto en un cruce de declaraciones con Esteban Paredes. Hoy, cuando se acaba uno de los años más difíciles en la historia del “Cacique”, Morón repasa el turbulento 2020, aunque rebosa confianza de cara a 2021, pese a que ronda el fantasma del descenso.

¿Esperabas un año así de Colo Colo el 1 de enero pasado?

No, la verdad es que no me lo esperaba. A principios de año, estábamos pensando en un torneo internacional como la Copa Libertadores. No imaginé nunca este presente. Ha sido un 2020 demasiado turbulento para el mundo en general, pero a Colo Colo lo ha golpeado mucho más en todos los aspectos.

¿Cuál ha sido el gran error?

Errores hay muchos para estar en esta situación, pero quiero ser bien prudente, porque hoy es muy fácil empezar a buscarlos. No es el momento, ahora todos tenemos que tratar de ayudar, ya llegará el tiempo de buscar responsabilidades. Hoy todos tenemos que poner el hombro y, pasado esto, sea lo que sea, buscaremos a los culpables.

¿Haces algún mea culpa como Daniel Morón?

Sí, seguramente en los tres meses que todavía estuve como director, desde el 1 de enero hasta el 30 de marzo, habré cometido algunos errores. Uno de ellos, el enfrentamiento que tuve con los jugadores por tener una apreciación muy diferente a la que ellos tenían y haberlo hecho tan público.

¿Te arrepientes de participar en esa conferencia donde mandan al plantel a Protección del Empleo? Renuncias poco después…

No, jamás me arrepiento de las acciones que tomo, porque yo soy un tipo que siempre estoy convencido de lo que hago. Ahora, eso no significa que esté bien o mal. Quizá no fue prudente haberlo hecho público, pero sigo pensando lo mismo que pensaba en ese momento. Solamente reevaluaría el tiempo para decirlo, tal vez no lo evalué en ese instante, pero no estoy arrepentido absolutamente de nada, porque yo pienso y proceso las cosas, y cuando digo algo, es porque tengo mis espaldas que respaldan lo que estoy diciendo.

Espina también renunció y dijo que les advirtió que esta medida traería consecuencias. ¿Fue así?

No te puedo contestar eso, porque, si lo dijo, fue cuando yo ya no estaba. En los directorios donde estuve, jamás lo dijo. Aparte, estuve muy poco tiempo después de que enviaron a los jugadores al Seguro de Cesantía, entonces, no sé en qué momento lo habrá dicho.

¿Pudiste limar asperezas con Paredes?

No he tenido la oportunidad de encontrarme con él ni de conversar. Como lo he dicho siempre, con muchas personas podemos tener diferencias de opinión. De hecho, con mis mismos compañeros de 1991 y, sin embargo, somos muy amigos. Eso no significa que uno tenga que perder la amistad o dejar de saludarse. He dicho, en todos los términos, que Paredes -para mí- es un ídolo, he saltado muchas veces en el Monumental con sus goles. Sí me he encontrado con varios del plantel, como Barroso, y nos saludamos muy bien. Si yo no difamé a nadie aquí. Expresé mis sentimientos y ellos, los suyos. El día de mañana, me voy a encontrar en algún lado con Paredes, voy a estirar la mano y lo voy a saludar, y espero tener la misma respuesta.

Para Daniel Morón, ¿qué significaría que Colo Colo descienda?

No te puedo contestar eso, porque no creo que Colo Colo vaya a descender. Hoy no está en mi mente el tema.

Pero Colo Colo va último. ¿No le temes al descenso?

No, no le tengo miedo al descenso, porque todavía quedan partidos. Como toda mi vida he sido un tipo que ha entrado a la cancha a jugar, y como me lo estás preguntando a mí, no le tengo miedo al descenso. Estoy muy esperanzado, especialmente después de los partidos contra Unión Española y Universidad Católica, en que el equipo se va a salvar.

¿Qué sentiste cuando leíste lo del bono de $300 millones por no descender?

Para mí, no es un tema tan importante. Si eso va a ayudar a que Colo Colo se salve del descenso, bienvenido sea. En otros clubes, pequeños, está bien; como Unión de Santa Fe: recibíamos premios cuando estábamos colgando. Seguramente Colo Colo no debería pagar un premio por no descender, pero hoy está en una situación complicada y uno tiene que extremar todos los recursos.

¿Cómo fue trabajar con Mosa y Mayne-Nicholls?

Yo trabajé con un directorio completo. Durante los dos años que estuve, uno bajo la presidencia de Ruiz-Tagle y el otro bajo la de Mosa, siempre hubo directorios de muy buen nivel, de mucha paz, siempre estando Colo Colo como aspecto principal. Yo fui un director más de nueve participantes y, en eso, me sentí muy cómodo.

O sea, ¿todas esas peleas directivas que se comentan no son tales?

No estoy diciendo eso. Está claro que hay una división, están los de Mosa y los de Vial, pero -en los directorios que a mí me tocó participar-, jamás vi algún tema fuera de lugar, eso te lo puedo garantizar. Seguramente hay problemas, pero el bien principal siempre era Colo Colo, nunca hubo un directorio donde se agarraran de los pelos.

¿Algún mensaje final de Daniel Morón para el hincha de Colo Colo, que está asustado con el descenso, de cara a 2021?

Decirle al hincha que esto es Colo Colo, que tiene estos vaivenes, de repente tan arriba y tan abajo. Pasamos un momento súper difícil con la quiebra, cuando todos pensábamos que Colo Colo desaparecía, y fuimos campeones. Este club es capaz de revertir las situaciones más difíciles, no tengo dudas, así que, en este 2021, pongamos todas las esperanzas y energías para ayudar a nuestro equipo a que salga de esta situación complicada. Juntos vamos a festejar en el 2021 mantenernos en Primera y quizá empezar a refundar el club de una manera diferente. Vamos adelante, que de atrás pica el indio.