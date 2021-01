Gustavo Quinteros llegó a la prensa alemana con su obsceno gesto

El triunfo de Colo Colo 1-0 ante Deportes Antofagasta pasó a segundo plano luego del polémico gesto obsceno de Gustavo Quinteros, quien tocó sus genitales para insultar a los jugadores rivales.

Ahora el técnico sigue haciendo noticia y más allá de las fronteras nacionales, ya que el portal alemán Bild lo destacó entre las expulsiones curiosas en su portal de internet, con el título "entrenador en Chile hizo el obsceno gesto del huevo".

Tras el partido Quinteros reconoció que hizo cosas "que no debí haber hecho, hice algo de lo cual me arrepiento profundamente. Reaccioné mal. Hubieron provocaciones dentro y fuera de la cancha, donde no debí reaccionar como lo hice".

Pero no es la primera vez que reacciona mal estando en el Estadio Monumental. Ante Palestino criticó el arbitraje y fue expulsado, donde también en la conferencia post partido señaló que "me excedí en los reclamos", mientras que tras el clásico con Universidad Católica aseguró que "hay algo raro contra Colo Colo" luego de pedir una supuesta mano dentro del área.

Por ahora desde la dirigencia de Blanco y Negro aseguran que han conversado con el entrenador por sus arrebatos, los cuales no ayudan en la lucha por la permanencia en Primera División.

El diario alemán Bild destacó el obsceno gesto de Gustavo Quinteros: