Los "bomberos" del fútbol chileno estaban a la vuelta de la esquina, no en el extranjero

En la temporada donde Colo Colo y Universidad de Chile están en simultáneo involucrados en la angustiosa pelea por no descender, tanto Blanco y Negro como Azul Azul usaron la misma receta: fueron al extranjero a buscar entrenadores que espantaran al “Fantasma de la B”. En esa línea, llegaron Gustavo Quinteros y Rafael Dudamel, para reemplazar a Gualberto Jara y Hernán Caputto, respectivamente, pero ninguno de los dos ha conseguido zafar de la incómoda lucha por no bajar a la segunda categoría del fútbol chileno.

El caso más consolidado es el del argentino-boliviano, quien agarró al “Cacique” cuando estaba penúltimo en el Campeonato Nacional 2020. Hoy, tras 14 partidos dirigidos, de un total de 26 que lleva su equipo en el torneo, marcha colista, sin encontrarle la vuelta a la crisis.

A su vez, el venezolano arribó a la “U” para reemplazar al ex seleccionador sub 17, quien tuvo un irregular desempeño post receso, donde no pudo encadenar una racha de más de dos victorias seguidas. El otrora arquero de la “Vinotinto” no lo ha hecho mejor en sus primeras ocho presentaciones, que han estado marcadas por los empates, los cuales tienen a los azules nuevamente complicados en la tabla ponderada.

Apagando incendios rápido en el fútbol chileno

Tras el adiós de Caputto, las opciones para asumir la banca de la “U” se redujeron a dos. Además de Dudamel, estaba como alternativa José Luis Sierra, quien terminó llegando a Palestino y no sólo lo sacó de la parte baja de la tabla, sino que también lo tiene instalado en puesto de copas internacionales.

Cuando arribó el “Coto”, los “árabes” llevaban seis derrotas consecutivas. En su debut, el mundialista en Francia 1998 cortó la sequía con una victoria sobre… Colo Colo.

Algo similar ha ocurrido con Miguel Ponce en La Serena. Cuando el “Chueco” tomó el mando, los “papayeros” eran serios candidatos al descenso, tanto en la clasificación del Campeonato Nacional 2020 como en la ponderada, pero hoy suman 10 partidos sin perder, con siete triunfos y tres empates, más cerca de los torneos continentales que de la zona roja.

Para finalizar con este recuento, si bien Dalcio Giovagnoli es argentino, ha hecho toda su carrera reciente en el fútbol chileno. Por eso, conociendo su fama de “resultadista”, O’Higgins fue a buscarlo cuando estaba seriamente asustado por el “Fantasma de la B”, en el antepenúltimo lugar, pero hoy está ad portas de lograr un boleto para la próxima Copa Sudamericana, luego de vencer el miércoles a… Universidad de Chile.

Los "bomberos" que no han apagado los incendios

Gustavo Quinteros (Colo Colo)

PG: 4

PE: 4

PP: 6

Puntos: 16 de 42

Rendimiento: 38.0%

Rafael Dudamel (Universidad de Chile)

PG: 2

PE: 4

PP: 2

Puntos: 10 de 24

Rendimiento: 41.6%

Los "bomberos" que sí han apagado los incendios

José Luis Sierra (Palestino)

PG: 6

PE: 2

PP: 2

Puntos: 20 de 30

Rendimiento: 66.6%

Miguel Ponce (Deportes La Serena)

PG: 7

PE: 3

PP: 2

Puntos: 24 de 36

Rendimiento: 66.6%

Dalcio Giovagnoli (O’Higgins)

PG: 7

PE: 3

PP: 2

Puntos: 24 de 36

Rendimiento: 66.6%