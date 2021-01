¿Cuántos puntos llevaría la UC sin los goles de Zampedri?

Como tantas veces en la actual temporada, Fernando Zampedri salió al rescate de Universidad Católica, que consiguió un sufrido 1-1 ante Curicó Unido en San Carlos de Apoquindo. Luego de la apertura de la cuenta de Federico Castro (12’) mediante un penal, tras una mano de Alfonso Parot, el delantero argentino marcó a los 63’, empujando una pelota que le dejó servida Edson Puch.

Photosport

Haciendo el ejercicio de cuántos puntos tendría la UC sacando los goles convertidos por “San Pedri”, el número refleja su vital importancia en la campaña. Los “cruzados” tendrían 11 menos que los 56 que suman después de la igualdad con los curicanos.

El atacante nacido en Entre Ríos, que lleva 18 dianas en el torneo, ha salvado cinco empates para el equipo de Ariel Holan. Anotó en las visitas a Unión La Calera (1-1), Everton (2-2) y Audax Italiano (2-2), en esta última por partida doble, y en las paridades en la precordillera contra Santiago Wanderers (1-1) y los “torteros”, ayer.

Además, sus tantos fueron clave para otras seis unidades cosechadas por la “Franja”, gracias a los triunfos sobre Deportes Antofagasta (3-2) en el Calvo y Bascuñán y Cobresal (2-1) en la Las Condes. En el norte se matriculó con un doblete, al igual que frente a los “mineros”.

Zampedri: “Tenemos un sistema de juego que prevalece por sobre las individualidades"

Pese a que nuevamente fue el héroe de los estudiantiles, el transandino no quedó conforme. “En el primer tiempo no fuimos contundentes, porque no tuvimos la picardía para hacer lo que veníamos haciendo. Se nos hizo cuesta arriba, pero el segundo fue todo nuestro, cambiamos la cara”, analizó.

Más allá de su gran aporte personal, el goleador del certamen prefirió resaltar lo colectivo. “Tenemos un sistema de juego que prevalece por sobre las individualidades. Las lesiones fueron muchas, pero ya queda poco, la recta final, y seguimos ahí arriba”, destacó Zampedri.