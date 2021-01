Pellegrini le ganó al equipo de su "hijo" y el Betis se acerca a las copas europeas

"Cuando decidí entrenar, me senté con él. Sólo tengo elogios. He seguido mucho sus pasos. Es extraño tener que enfrentarnos. Es como un padre futbolístico para mí. Me ha ayudado más de lo que puedan imaginar". Con esas palabras, Eduardo Coudet anticipó la visita de su equipo, el Celta, al Betis de Manuel Pellegrini, que teminó en victoria por 2-1 para el cuadro de chileno.

El "Ingeniero" dirigió al "Chacho" durante su paso por River Plate. Este miércoles se encontraron por la 19ª fecha de la Liga española.

Canales le da la victoria a Pellegrini

Pese a que el conjunto del técnico argentino se puso en ventaja, con gol de Santi Mina (15'), la escuadra del adiestrador nacional lo dio vuelta antes del descanso. Sergio Canales se matriculó con un doblete (25' y 44').

Los verdiblancos no contaron con Claudio Bravo. El arquero criollo se volvió a lesionar en la previa.

Con este resultado, los béticos llegan a 26 puntos. Gracias a su segundo triunfo seguido, se acercan a la zona de copas europeas.