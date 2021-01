El héroe inesperado de Colo Colo: Javier Parraguez lo hizo otra vez

Cuando arrancó el Campeonato Nacional 2020, la discusión sobre el centrodelantero de Colo Colo se reducía a dos nombres. La idea era que Nicolás Blandi, por quien Blanco y Negro pagó 1,1 millones de dólares, se fuera asentando como el “9” titular y que Esteban Paredes, ya quemando sus últimos cartuchos en el profesionalismo, jugara un puñado de minutos por partido.

Sin embargo, el argentino ha tenido un torneo para el olvido, con más lesiones que goles: lleva solamente dos. Por el lado del artillero histórico del fútbol chileno, los lógicos problemas físicos derivados de sus 40 años le han impedido rendir como en temporadas anteriores y apenas suma tres tantos.

Con ese escenario, y con el “Cacique” peleando por no descender, ha adquirido gran protagonismo un atacante que parecía no tener espacio cuando empezó el certamen: Javier Parraguez. Si los albos terminan salvándose de no bajar a la “B”, el aporte del resistido ariete será incalculable.

Más bien, sí se puede calcular, en un ítem bastante objetivo: los puntos. De partida, las dos dianas que lleva el “Búfalo” implicaron triunfos para su equipo: al del sábado ante Coquimbo Unido por 2-1 en el Monumental, se suma la victoria del 12 de diciembre por el mismo marcador sobre Unión Española en Santa Laura, en esa ocasión, con el ex Huachipato abriendo la cuenta.

Photosport

Gestor de nueve puntos de Colo Colo

Ahora, la importancia del delantero santiaguino en los momentos de la verdad no se mide únicamente por su capacidad de gol. De las 33 unidades que acumulan los colocolinos en la tabla, nueve llegaron en los descuentos, con participación del capitalino.

Además de su conversión clave contra los “Piratas”, a los 95’, se matriculó con un par de habilitaciones que significaron victorias fundamentales en el tortuoso camino albo rumbo a la salvación. El 10 de noviembre, en Macul, dejó solo a Iván Morales para que anotara, a los 90’, el 1-0 frente a Deportes Antofagasta.

Nueve días después, con Audax Italiano como oponente, siempre en Pedrero, una vistosa maniobra personal de su autoría permitió que Pablo Mouche sólo tuviera que empujar la pelota para el triunfo por la cuenta mínima. Corrían 91’ y fue una jugada donde se sacó a tres rivales de encima para habilitar al transandino.

Gustavo Quinteros tuvo palabras de agradecimiento para su pupilo. “Con Parraguez tengo mucha afinidad. Nos rindió mucho, nos hizo ganar partidos con jugadas individuales, asistencias, hoy (el sábado) entró e hizo el gol. Es un chico muy positivo para el grupo, aporta, tiene sacrificio, va a todas, tiene voluntad. Le tengo mucho aprecio. Cuando lo felicité le digo ‘Parragol, nos salvaste otra vez’”, contó el DT.

El héroe inesperado de Colo Colo lo hizo de nuevo.