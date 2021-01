La Volpe entra en carrera por ser el DT que anunció Milad: "La verdad, me encantaría, estoy con muchas ganas"

“Este viernes podríamos tener el nombre del DT de la Selección”. Con esas palabras a Radio FM 98.9 de Coquimbo, Pablo Milad volvió a poner un plazo respecto al entrenador de la “Roja”.

Ya había hecho lo mismo con la salida de Reinaldo Rueda para el 31 de diciembre, fecha que no se cumplió, como tampoco con la llegada de su reemplazante, al avisar el 4 de enero que “la próxima semana tendremos al nuevo DT de Chile”, límite que menos se hizo efectivo. Cercanos a la Anfp comentan que el flamante director deportivo nacional, Francis Cagigao, no está muy contento con estos “anuncios” del presidente del fútbol criollo, porque esos plazos están lejos de cumplirse.

En su entrevista con la emisora de la Cuarta Región, el timonel también advirtió que “estamos hablando con un técnico sudamericano”. En consecuencia, fue dese­chado el español Juan Manuel Lillo, ya que luego de que se filtrara su apellido, no hubo muy buena recepción en el medio. El “aplausómetro” de las redes sociales prácticamente descartó sus opciones, pero no las ha llevado a cero, aún cuando Milad aseguró en el diálogo con la radio coquimbana que el nuevo DT de la “Roja” será de este continente.

Con este escenario, sigue siendo opción José Néstor Pékerman, pese a que el mandamás del balompié chileno lo descartó en su momento. Esteban Cambiasso, su ayudante, está en Europa y no se da por enterado de esta oportunidad de trabajo. En todo caso, el veterano entrenador argentino sumaría, además del “Cuchu”, un segundo asistente para la misión en Chile: Javier Mascherano.

Getty

Otro que continúa en carpeta es Matías Almeyda. Al actual head coach del San Jose Earthquakes de Estados Unidos le seduce mucho el desafío, pues confía en que todavía puede sacarles rendimiento a los referentes de la “Generación Dorada”, además de tener el deseo de adiestrar una selección, dado su espíritu competitivo y el reto que representa tomar un combinado nacional. Alguna reunión por vía telemática con la dirigencia nacional a cargo de la contratación dejó buena impresión.

Getty

La Volpe, ¿el tapado?

Sin embargo, en estos casos, siempre hay un tapado.

Por eso, Ricardo La Volpe entra en carrera.

El argentino calza con la “experiencia internacional” que ha establecido Milad como requisito.

Con 68 años y casi 40 como entrenador, registra pasos por varios clubes de México -el último, el Toluca en el 2019- y de su país (entre ellos, Boca Juniors). Además, comandó a la selección “azteca” en el Mundial de Alemania 2006 y a la de Costa Rica.

“La verdad, me encantaría”, reconoce el “Bigotón”, quien aclara que todavía no ha sido llamado desde Chile, negando de plano los contactos que han existido. “Si soy unos de los nombres para dirigir a la ‘Roja’, me vendría muy bien”, complementa.

El exarquero descarta haberse retirado de los banquillos, como se informó tras su última aventura, y avisa que le atrae el reto. “Estoy muy bien y con muchas ganas de seguir en el fútbol. Dije que podía ser un buen director deportivo para trabajar también con los jóvenes y, al decir eso, pusieron que no dirigía más, una equivocación”, remata La Volpe, sin ocultar sus deseos.