Nicolás Castillo y su emotivo agradecimiento al doctor del América: "Veía desde mi camilla cómo me cuidabas por salvar mi vida"

Aunque el América decidió no inscribir a Nicolás Castillo para el Torneo de Clausura 2021 de México, el delantero chileno ha mostrado su ilusión por volver a las canchas en redes sociales.

En ese contexto, el jugador formado en Universidad Católica dedicó emotivas palabras al doctor del club Alfonso Díaz, quien estuvo a su cuidado tras la trombosis que sufrió en la pierna derecha.

"Después de verme en una camilla en terapia intensiva, a punto de perder la vida, sin poder comer, con oxígeno y conectado a máquinas para salvar mi vida, hoy estás viendo mi entrenamiento y me hace sentir orgulloso de todo lo que he pasado para poder estar aquí en una cancha de fútbol", partió expresando Castillo en un texto que publicó en su Instagram, adjunto a una imagen en la que aparece con el doctor Díaz.

"Por ti me dan más ganas de seguir en la lucha, porque veía desde mi camilla cómo me cuidabas por salvar mi vida y hoy me ves en un campo de fútbol disfrutando. Mi primer partido será dedicado a ti y a toda la gente que estuvo en ese momento. Gracias doctor Alfonso Díaz", agregó el atacante chileno, quien no juega un partido oficial desde el 19 de enero de 2020.