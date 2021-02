Jorge Valdivia comienza su despedida de Colo Colo: "Necesito terminar en alto mi carrera"

Si primero fue Pablo Mouche quien se despidió anticipadamente de Colo Colo, ahora fue un ídolo del club: Jorge Valdivia. El mago volvió al cuadro albo para salvar al equipo del descenso y, si bien están a un triunfo de lograrlo, el volante aportó muy poco.

En una declaración en su cuenta de Instagram el histórico creador del Cacique confesó que su último paso por Macul no fue el mejor. "No fue lo que imaginé, no fue lo que quería cuando volví. Pero me levantaré. Primero por mí, necesito terminar en alto mi carrera", dijo en la red social.

Calculadora de la fe: Colo Colo necesita estos resultados para olvidarse del descenso Los albos jugarán este domingo ante O’Higgins de Rancagua, donde necesitan un triunfo. En caso de no lograrlo, estarán pendientes a otros tres encuentros en la lucha por la permanencia.

"También por aquellos que incondicionalmente están a mi lado y nunca han dudado, como amigos e hinchas que aún confían", agregó el Mago, quien dejó la puerta abierta para seguir con su carrera, pero lejos del Estadio Monumental.

Pese a eso, Valdivia no dejó de lado el trascendental partido que jugarán ante O'Higgins en Rancagua para mantener la categoría y aseguró que el de este domingo "será un partido especial, distinto, del que todos nosotros necesitamos mandarle todas las energías a los jugadores".

El volante aseguró que en El Teniente "no hay jugadores malos ni buenos, hoy son todos iguales, después habrá tiempo para volver a la crítica. Hoy solo necesitamos las mejores vibras. El nervio en la cancha va a ser más y peor que el nuestro en casa, por eso tenemos que estar con los jugadores que están defendiendo la misma camiseta que uno quiere".

Finalmente lamentó no poder estar en el duelo, debido a una larga lesión luego del partido con Everton, el tercero que jugó en su último paso por Colo Colo además ante Santiago Wanderers y Universidad Católica. "Lo ideal sería estar dentro, no se pudo, esto es así" y agregó que "por eso solo me queda desde esta tribuna desearle mucho éxito a mis compañeros y amigos".

La emotiva despedida de Jorge Valdivia de Colo Colo: