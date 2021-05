Edson Puch: “Las dos tarjetas fueron invento del árbitro”

Edson Puch, delantero de Universidad Católica, no escondió su molestia por la expulsión sufrida la noche del miércoles en la valiosa victoria del cuadro cruzado por 1-0 sobre Argentinos Juniors, en el estadio Diego Armando Maradona, por el Grupo F de la Copa Libertadores.

El iquiqueño se fue a los camarines de manera anticipada, específicamente a los 79 minutos, por doble tarjeta amarilla.

En redes sociales, el extremo de la UC escribió sin titubear que “las dos tarjetas fueron invento del árbitro”, en respuesta a un comentario de un seguidor.

“En la primera amarilla me paro frente al balón para que no juegue rápido y me agarra del cuello, le saco la mano y me saca amarilla”, indicó el jugador de 35 años.

Cabe consignar que la segunda amonestación a Puch por parte del árbitro brasileño Wilton Sampaio fue por darle un empujón con el hombro a un jugador rival.

Con esto, el atacante no podrá jugar en la visita de Universidad Católica a Nacional de Uruguay, el martes 18 de mayo en Montevideo.

Las dos tarjetas fueron invento del árbitro — Edson Puch Cortez (@EdsonPuchCortez) May 13, 2021