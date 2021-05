Gustavo Quinteros y los errores arbitrales: “Confío en la transparencia del fútbol chileno y ojalá esto no vuelva a suceder”

Tras varios días marcados por la polémica que se desató tras el error del árbitro Fernando Véjar en la derrota 2-1 de Colo Colo ante Palestino, el director técnico del “Cacique”, Gustavo Quinteros, mostró su confianza en que estos yerros no se volverán a repetir.

En ese sentido, Quinteros partió entregando su opinión sobre el VAR. “Es una herramienta que puede agilizar, ayudar, aclarar jugadas dudosas y fundamentales para un partido. Espero que sea así. Si me preguntas en la jugada del último partido, ahí el VAR y las imágenes fueron muy claras y no se cobró esa infracción. Pero en general es muy importante y espero que cada vez sea mejor para que no haya dudas e injusticia”, comentó el argentino-boliviano en conferencia de prensa.

Consultado si es que considera que ha habido un “ensañamiento” contra Colo Colo, el entrenador de los albos sostuvo que “las jugadas de este último partido y contra Cobresal en la temporada anterior, donde peleábamos por un objetivo difícil, fueron jugadas donde no hubo justicia en las imágenes que mostraba el VAR. Pero yo confío plenamente en el fútbol de que no es así”.

“Tuvimos esas dos situaciones donde fueron claras y lamentablemente no se cobraron, pero las personas que tienen que decidir en ese momento se equivocaron, y eso fue reconocido por el presidente de los árbitros. (…) Eso es lo que hay que solucionar, que las personas puedan decidir mejor, sin errores, que puedan utilizar las herramientas y cobrar lo justo”, complementó.

En la misma línea, Quinteros estableció que “fueron errores arbitrales, y también ocurrieron en otros partidos que no son de Colo Colo. Pero confío en la transparencia del fútbol chileno y ojalá esto no vuelva a suceder. Tuvimos la mala suerte de que nos tocó seguido, no creo que sea con una mala intención”.