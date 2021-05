Copa América de emergencia en Chile: estos son los cinco estadios escogidos

A menos de un mes de que se dé el puntapié inicial a la Copa América 2021, prevista entre el 11 de junio y el 10 de julio, persisten las dudas en la Conmebol respecto de uno de los países organizadores: Colombia. La convulsionada situación política de la nación sudamericana, que suma ya decenas de muertos, graves violaciones a los derechos humanos y ahora incluso una huelga de futbolistas, hace muy incierto que puede albergar el torneo continental en conjunto con Argentina.

Por lo mismo, la Conmebol inició hace ya un tiempo una ronda de consultas entre los otros países de la región para ver si, en la emergencia, podrían convertirse en sede del torneo. Chile fue uno de los consultados y en opinión del presidente de la ANFP, Pablo Milad, está en condiciones de asumir el desafío.

“Si se diera, estamos dispuestos para organizar la Copa América. El Gobierno ha mostrado su disposición, pero no más que eso. No hemos tenido comunicación directa, pero he hablado con el presidente de Conmebol, y sabe nuestra postura. No tenemos problemas en hacer un torneo como la Copa América. Tenemos la estructura y la organización”, dijo Milad en TNT Sports.

¿Dónde se realizaría el torneo de ser así? Según conocedores de las conversaciones, en la zona central del país: las sedes se armarán en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Rancagua, usando los estadios Monumental, San Carlos de Apoquindo, Elías Figueroa (ex Playa Ancha), Sausalito y El Teniente.

Una gran duda es si será con público o no -por las obvias razones sanitarias del covid-, aunque hay señales: Milad, por ejemplo, ya se ha mostrado optimista en torno al retorno de los hinchas al torneo nacional.

“Tengo mucho optimismo con que pueda volver el público. Hemos entregado al Minsal dos propuestas con un aforo de 30% y que varían en relación a la etapa en la que está la comuna en la que se juega el partido. Después aumentaron los contagios y esto quedó en espera. Ahora ya existe un gran porcentaje de gente vacunada y esperemos que aumente en el próximo mes”, le dijo a TNT. ¿Adelantará el gobierno esta autorización si se debe organizar la Copa América?

Con o sin público, la decisión sobre traer o no el torneo al país inminente. Se agota el tiempo para la Conmebol.

