Falcón golpea la mesa en Colo Colo: “Tenemos que hablar menos y jugar más”

Los jugadores de Colo Colo han protagonizado diversas polémicas en las últimas semanas, por lo que Maximiliano Falcón sacó la voz y golpeó la mesa.

El defensa uruguayo del “Cacique” aseguró este martes, en conferencia de prensa, que “tenemos que pensar en nuestro juego, hablar menos y jugar más, los partidos que hemos perdido han sido por errores nuestros y aunque hay partidos en que las imágenes hablan por sí solas, eso escapa de nosotros”.

“Hay que trabajar en lo nuestro, controlar las emociones, me incluyo también en el lío que tuve hace unos partidos, trato de mejorar en eso también, creo que nos ayudará en enfocar nuestro juego y sacar los tres puntos. Son errores a veces que escapan de nosotros, no sólo en lo arbitral, ellos son personas como nosotros y se pueden equivocar o tener criterios diferentes, después uno puede decir si fue penal o no, pero lo más importante es hacer nuestro juego”, añadió.

En la misma línea, agregó: “Tenemos jugadores con talento. Si jugamos bien y dejamos la interferencia de lado, podemos dar mucho y depender sólo de nosotros, creo que vamos por ese camino. Hay errores en los que tenemos que trabajar, si dejas escapar más puntos se complica más, tenemos la capacidad para pelear por el campeonato”.

Por último, Falcón sostuvo que en el cuadro “albo” hay una “competencia sana” por el puesto de zaguero central, tras la llegada de Emiliano Amor, mientras que sobre la posible partida de Nicolás Blandi a Brasil, advirtió que “perder un compañero en mitad de un campeonato no es bueno”.