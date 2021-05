Pato Toledo duro con Aued: “Se agradece mucho lo que ha realizado por la UC, pero hoy no está al nivel”

El exarquero de Universidad Católica Patricio Toledo manifestó una contundente crítica hacia el nivel de Luciano Aued y de la UC en general, después de la caída 1-0 ante Nacional en Montevideo, por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2021.

“Estoy triste por el resultado de Universidad Católica, pero especialmente porque el equipo no ha mostrado el juego que todos queremos. A nivel internacional le cuesta a la UC”, expresó el “Pato” Toledo, en entrevista con Directv.

En ese sentido, quien conquistara seis títulos con la camiseta de la UC planteó que “hoy Aued no viene jugando en su nivel, se equivoca Poyet en su titularidad. Se agradece mucho lo que ha realizado Aued por Universidad Católica, pero hoy no está al nivel”.

Respecto a la jugada del tanto que sentenció la caída cruzada en tierras uruguayas, Toledo sostuvo que “hubo desconcentración en el gol de Nacional. Ningún jugador salió a la marca, fue un error colectivo tremendo. Lamentablemente Díturo tampoco pudo responder”.

El exseleccionado nacional manifestó que “el fútbol chileno hace rato es mediocre. A Universidad Católica le alcanza, pero a nivel internacional no. Nacional tenía muchas bajas y la UC no fue capaz de doblegarlo. Poyet no leyó bien el partido y hubo rendimientos muy bajos”.