Los motivos del América para descartar a Nicolás Castillo

Desde México continúan entregando detalles sobre la que sería una inminente salida de Nicolás Castillo del América, luego de que el martes trascendiera de que el cuadro de las “Águilas” buscará su partida por no estar en los panes del técnico Santiago Solari.

Ahora, Mediotiempo aseguró que la principal razón por la que el conjunto azulcrema no quiere la continuidad del atacante chileno sería salida porque el DT “no lo ve disponible” luego de sus lesiones y la grave trombosis posoperatoria que sufrió.

“La razón por la que Solari no lo quiere en la plantilla del América el siguiente torneo es debido a que no saben en qué estado físico pueda estar, pues todavía no está al cien por ciento después de más un año sin actividad”, publicó el citado medio.

Además, añadió que “si bien el delantero chileno se ha estado rehabilitando en el club y ha sido visto por Solari, el estratega cree que le afectará demasiado el tiempo que ha estado fuera de actividad y no lo ve disponible para el inicio del siguiente torneo”.

Es preciso consignar que en su estadía en el América, Nicolás Castillo jugó 26 partidos y marcó 9 goles.